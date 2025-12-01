Turismo Costa del Sol destaca el papel del sector Rent a Car como motor económico y turístico de la provincia malagueña

Turismo Costa del Sol ha participado en la XXIV Asamblea Anual de Aesva, un encuentro celebrado esta pasada semana y que ha reunido a representantes del sector del alquiler de vehículos (Rent a car) en la provincia de Málaga. - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en la XXIV Asamblea Anual de Aesva, un encuentro celebrado esta pasada semana y que ha reunido a representantes del sector del alquiler de vehículos (Rent a Car) en la provincia. La cita ha tenido lugar en un clima de optimismo ante la positiva evolución del año turístico y con la mirada puesta en fortalecer la competitividad del destino mediante alianzas estratégicas y cooperación sectorial.

Aesva agrupa actualmente a más de 200 empresas de Rent a Car y una flota superior a 30.000 vehículos, lo que la sitúa como una de las asociaciones empresariales más relevantes del ámbito de la movilidad turística. Según datos recogidos por Turismo Costa del Sol, en la provincia operan 197 compañías vinculadas al segmento, generando 1.911 empleos directos y un impacto económico de 1.380 millones de euros. Estas cifras evidencian la trascendencia económica del sector y su papel imprescindible en la cadena de valor del turismo.

Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol, ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para mantener los niveles de excelencia que caracterizan al destino. "El sector del Rent a Car es fundamental para la experiencia del viajero y para la competitividad de la Costa del Sol, porque garantiza libertad de movimiento y facilita descubrir la enorme diversidad de nuestro territorio", ha afirmado. El responsable también ha subrayado que la valoración de los turistas, con una nota media de 7,8 sobre diez, confirma la percepción positiva del servicio por parte de los visitantes.

El alquiler de vehículos desempeña un papel decisivo tanto en la actividad turística como en el desarrollo económico local. Las empresas del sector colaboran con talleres, proveedores de mantenimiento, compañías de limpieza y servicios logísticos, generando empleos indirectos y dinamizando un amplio abanico de negocios asociados. Asimismo, el Rent a car ofrece soluciones de movilidad eficiente para empresas y eventos profesionales, contribuyendo a mejorar la conectividad interna y fortaleciendo la actividad económica de la provincia.

"El sector cuenta con un potencial enorme y con una capacidad demostrada para seguir creciendo en volumen y calidad. Desde Turismo Costa del Sol vamos a continuar trabajando para que el Rent a Car ocupe el lugar que merece en el ecosistema turístico, reforzando su visibilidad y apoyando su desarrollo futuro", ha añadido Díaz. Asimismo, ha remarcado que la entidad mantendrá su compromiso firme de impulsar proyectos que potencien la sostenibilidad, la movilidad inteligente y la innovación como ejes fundamentales para la evolución del destino.

Turismo Costa del Sol considera prioritario seguir reforzando la competitividad del segmento, clave para la fidelización del visitante y para la desestacionalización de la actividad turística. La entidad concluyó su participación reiterando su apoyo decidido al sector y su papel esencial como aliado estratégico en la transformación del modelo turístico de la provincia.