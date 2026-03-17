Turismo Costa del Sol impulsa la promoción de la Axarquía como destino MICE - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol, a través de su Convention Bureau Costa del Sol-Málaga, ha organizado una visita profesional a la comarca de la Axarquía con el objetivo de dar a conocer nuevas propuestas vinculadas al turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos.

La iniciativa permitió a los participantes descubrir diferentes espacios y experiencias que pueden integrarse en la oferta MICE del destino, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

En la actividad participaron 15 miembros del Convention Bureau de Costa del Sol, entre los que se encontraban representantes de DMCs, hoteles y empresas especializadas en actividades y programas de team building. La visita se organizó en colaboración con B bou Hotels, Bodega Antonio Muñoz Cabrera y Turismo El Borge.

El objetivo principal de la jornada fue explorar espacios singulares y propuestas innovadoras diseñadas para el mercado de reuniones e incentivos, aportando conocimiento e inspiración a los profesionales del sector. De este modo, la iniciativa busca contribuir a la promoción de esta zona de la provincia como escenario para eventos y experiencias corporativas.

El programa de la jornada comenzó con el traslado de los participantes desde el Palacio de Congresos de Torremolinos y desde el centro de Málaga hacia la comarca de la Axarquía. A lo largo del día, los asistentes pudieron conocer diferentes recursos del territorio y descubrir propuestas que combinan patrimonio, gastronomía y experiencias vinculadas al entorno rural.

Así, entre las actividades realizadas se incluyó la visita a las Bodegas Antonio Muñoz Cabrera (Dimobe), donde los participantes disfrutaron de un desayuno axárquico y una visita a las instalaciones. Posteriormente, el grupo se trasladó a El Borge para conocer el Centro de Interpretación del Vino Moscatel y participar en una experiencia que incluyó la visita a la viña y al lagar, así como una demostración de labores tradicionales acompañada de un maridaje de vino, pasas y queso.

La jornada continuó con el traslado al B bou Cortijo Bravo, donde los asistentes realizaron una visita a las instalaciones y pudieron disfrutar de un menú degustación. Esta experiencia permitió a los profesionales conocer de primera mano algunos de los espacios y servicios que ofrece la zona para la celebración de encuentros profesionales y eventos corporativos.

Con esta iniciativa, Turismo Costa del Sol continúa impulsando acciones destinadas a reforzar la promoción de la oferta MICE del destino. A través de este tipo de visitas profesionales se facilita el contacto entre los diferentes actores del sector y se favorece la generación de nuevas oportunidades de comercialización.

Asimismo, estas acciones permiten dar a conocer a los profesionales del sector nuevas localizaciones y experiencias que enriquecen la oferta del destino.

La comarca de la Axarquía ofrece propuestas singulares que combinan cultura, tradición, gastronomía y paisaje, elementos que pueden aportar un valor diferencial a la organización de reuniones e incentivos en la provincia de Málaga.