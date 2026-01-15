Turismo Costa del Sol participa en Matka Nordic Travel Fair para reforzar su posicionamiento en el mercado finlandés - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol acude a una nueva edición de Matka Nordic Travel Fair, la principal feria turística de Finlandia, que se celebra en Helsinki, una cita clave para reforzar la visibilidad del destino en el mercado nórdico. La participación en este encuentro se enmarca en la estrategia internacional de la entidad orientada a consolidar la Costa del Sol como un destino atractivo durante todo el año y alineado con un modelo turístico de calidad.

La Costa del Sol cuenta con un espacio desde el que se presenta la diversidad de su oferta turística, poniendo el acento en la desestacionalización, el clima, la variedad de experiencias y la calidad de los servicios. La presencia en Matka permite mantener un contacto directo con turoperadores, agentes de viajes y otros profesionales del sector, así como con el público final, favoreciendo el análisis de tendencias y la identificación de oportunidades de cara a las próximas temporadas.

El director Gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha señalado que "la participación en Matka es fundamental para reforzar nuestra visibilidad en un mercado estratégico como el finlandés, que valora especialmente la calidad del destino y la diversidad de experiencias". Díaz también ha subrayado que "este tipo de ferias nos permite afianzar relaciones profesionales y adaptar nuestra promoción a un perfil de viajero muy alineado con el modelo turístico que impulsamos".

Durante el evento, el espacio de la Costa del Sol desarrollará distintas acciones promocionales destinadas a reforzar la identidad del destino y su valor diferencial, contribuyendo a atraer la atención de los asistentes y a proyectar una imagen vinculada a la autenticidad, la cultura y la experiencia. Estas permitirán generar interés y prescripción entre los visitantes, reforzando el posicionamiento del destino frente a otros competidores.

La participación en Matka se ve respaldada por la evolución positiva del mercado finlandés hacia la Costa del Sol. En 2025, las llegadas de viajeros procedentes de aeropuertos finlandeses al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se han incrementado un 6% respecto al año anterior, con aumentos en la mayoría de los meses. No obstante, las cifras aún se han situado un 4% por debajo de los niveles de 2019. Helsinki ha concentrado el 96% de las llegadas, mientras que Tampere ha representado el 4% restante.

En cuanto al alojamiento, el número de viajeros finlandeses alojados en hoteles y apartamentos de la provincia de Málaga ha superado los 80.000, lo que ha supuesto un crecimiento del 4% respecto al ejercicio anterior. Estos datos han reflejado una recuperación progresiva de la demanda y una consolidación del mercado en el alojamiento reglado.

De cara al inicio de 2026, las previsiones han apuntado a una oferta aérea de 53.562 plazas desde Finlandia hacia el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, lo que ha representado un incremento del 1,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Díaz ha destacado que "la evolución del mercado finlandés refuerza la importancia de seguir presentes en ferias como Matka para avanzar en la diversificación y atraer un turismo de calidad".