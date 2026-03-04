Turismo Costa del Sol pone en marcha una potente campaña de promoción en Berlín durante la ITB

La campaña de Turismo Costa del Sol en la capital alemana, que cuenta con soportes publicitarios en lugares emblemáticos de la ciudad, pretende alcanzar más de 7,2 millones de impactos. - TURISMO COSTA DEL SOL

Se pretende alcanzar más de 7,2 millones de impactos y conquistar al turista almán de calidad y con alto poder adquisitivo

MÁLAGA/BERLÍN, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha puesto en marcha una potente campaña en Berlín, con motivo de la celebración de la ITB, que va a tener una duración de un mes y con la que la entidad pretende según ha explicado el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, "seguir conquistando a un turista alemán de calidad y con alto poder adquisitivo".

Esta campaña, que cuenta con soportes publicitarios en lugares emblemáticos de la capital germana, pretende alcanzar más de 7,2 millones de impactos. Todo, según ha señalado Salado para "fidelizar al turismo alemán que tan alta puntuación nos otorga, un sobresaliente, y que tan importante es para el destino".

"Nuestro objetivo es consolidarnos como uno de los destinos preferidos para los turistas alemanes, ofreciéndole experiencias únicas y memorables", ha dicho Salado, que añade que esa es la razón por la que la campaña muestra imágenes vinculadas a las múltiples experiencias que pueden vivirse en la Costa del Sol.

"Con imágenes de los distintos segmentos turísticos de la provincia queremos seguir impactando a los turistas alemanes que nos otorgan una puntuación de sobresaliente, que viajan sobre todo en familia y en pareja, y lo hacen en avión; tienen como principales motivaciones el sol y playa, el interior, la cultura y el ocio y gastan unos 176 euros diarios en la Costa del Sol durante su estancia, que se sitúa en una media de ocho días", ha añadido el presidente de la entidad.

Por otro lado, Turismo Costa del Sol mantiene este miércoles, en el transcurso de la segunda jornada de la feria, una apretada agenda de reuniones para seguir avanzando en acuerdos con los principales agentes, touroperadores y líneas aéreas que operan con el destino.

En ellas, los profesionales han manifestado a Turismo Costa del Sol su preocupación por los efectos que la guerra pueda generar, pero han transmitido a la entidad que la Costa del Sol sigue siendo para los alemanes una apuesta segura y un destino en el que confían plenamente. Así, la previsión es que, pese al conflicto, el mercado alemán vuelva a crecer en la Costa del Sol en 2026.