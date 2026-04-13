Turismo Costa del Sol se posiciona con su oferta MICE en los mercados nórdicos con su participación en unas jornadas en Escandinavia - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado, a través de su Convention Bureau, en las Jornadas Profesionales MICE 'Andalucía MICE B2B Escandinavia', celebradas en Oslo, Copenhague y Estocolmo.

Esta acción se enmarca en el Plan de Acción 2026 y ha sido organizada en colaboración con Turespaña a través de sus oficinas en el exterior, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

Las jornadas han consistido en encuentros profesionales entre la oferta andaluza y compradores locales del segmento MICE. En ellas han participado agencias especializadas, organizadores de eventos, asociaciones y empresas corporativas interesadas en el destino.

La acción ha contado con la participación de los Convention Bureau de Costa del Sol, Málaga, Sevilla y Cádiz, junto a diez empresas andaluzas. Entre ellas, han estado presentes entidades mayoritariamente de la provincia de Málaga, como Westin La Quinta, Kimpton Los Monteros, Técnica Incentives y Cititravel DMC.

El programa se ha desarrollado en tres ciudades, con encuentros en Oslo, Copenhague y Estocolmo. En cada una de ellas se han celebrado presentaciones del destino, sesiones de networking y reuniones profesionales, así como cenas de carácter andaluz.

El objetivo principal de esta acción ha sido reforzar el posicionamiento de Andalucía y de la Costa del Sol como destinos competitivos para la celebración de congresos, reuniones e incentivos. Los mercados escandinavos son considerados estratégicos por su alto nivel de profesionalización y capacidad de gasto.

Durante los encuentros se han establecido un total de 49 contactos profesionales. Estos contactos serán objeto de seguimiento mediante el envío de material promocional, incluyendo un e-book de experiencias y un vídeo del destino.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado "la importancia" de este tipo de acciones en mercados internacionales. En este sentido, ha señalado que "este tipo de encuentros nos permite reforzar la presencia del destino en mercados estratégicos y mantener el contacto con profesionales del segmento MICE".

Díaz ha subrayado además el interés del mercado nórdico para la Costa del Sol. "Se trata de un mercado con un alto nivel de profesionalización y con un perfil de cliente que valora aspectos como la conectividad, el clima y la calidad del destino", ha afirmado.

En cuanto a la valoración de la acción, la calidad de los compradores en Copenhague y Estocolmo ha sido positiva, con agencias que ya trabajan con el destino y que buscan nuevas propuestas. En Oslo, la participación fue más limitada, con un perfil más orientado al turismo vacacional.

El mercado nórdico valora especialmente la conectividad aérea directa, así como factores como el clima, la gastronomía y la hospitalidad. Asimismo, se ha destacado el interés por combinar experiencias en Málaga, Marbella, el interior de la provincia y actividades en Sierra Nevada.