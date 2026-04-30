Turismo Costa del Sol refuerza el turismo idiomático en una nueva edición de MEET Andalucía - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en una nueva edición de MEET Andalucía, un encuentro especializado que reúne a agentes internacionales de viajes lingüísticos con escuelas de español. El evento se ha celebrado en Sevilla y ha permitido conectar la oferta formativa andaluza con profesionales del sector.

Durante dos jornadas de workshop, más de 40 agentes internacionales han mantenido reuniones con representantes de escuelas de español. Este formato ha facilitado el intercambio directo entre oferta y demanda en un segmento con creciente interés, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

La provincia de Málaga ha vuelto a destacar en este encuentro por su peso dentro de la oferta andaluza. En esta edición, ha estado representada por un total de once escuelas, lo que supone casi la mitad de la presencia total en el evento.

La participación de estas escuelas permite mostrar la diversidad y calidad de la oferta formativa de la provincia. Este posicionamiento refuerza el papel de la Costa del Sol como destino relevante dentro del turismo idiomático.

Durante el encuentro, los agentes han mostrado un notable interés por el destino, valorando aspectos como el clima, la conectividad y el prestigio de las escuelas. Asimismo, se ha destacado la variedad de la oferta complementaria que acompaña a la experiencia formativa.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha subrayado la importancia de este segmento para el destino. En este sentido, ha señalado que "el turismo idiomático representa una oportunidad para diversificar la oferta y atraer perfiles interesados en experiencias formativas".

Díaz ha destacado también el posicionamiento de la provincia en este ámbito. "La Costa del Sol cuenta con una oferta consolidada de escuelas y una propuesta complementaria que aporta valor a este tipo de turismo", ha afirmado.

La participación en MEET Andalucía se enmarca en la estrategia de Turismo Costa del Sol para impulsar el turismo idiomático. Este tipo de acciones permite reforzar el contacto con agentes especializados y consolidar la presencia del destino en este segmento.

El interés mostrado por los agentes internacionales "refleja el potencial de la Costa del Sol como destino para el aprendizaje del español. La combinación de factores como el entorno, la conectividad y la oferta cultural contribuye a reforzar este posicionamiento", han valorado.