Turismo Costa del Sol refuerza el turismo idiomático y presenta el destino a estudiantes y profesores de español - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol continúa su impulso al turismo idiomático como uno de los segmentos estratégicos para el destino mediante diferentes acciones de promoción dirigidas a estudiantes y profesionales vinculados a la enseñanza del español. En este marco, el organismo ha realizado recientemente varias presentaciones del destino a grupos procedentes de Alemania que se encuentran en la provincia participando en programas de aprendizaje del idioma.

Una de estas presentaciones se llevó a cabo con un grupo de alumnos de la Escuela Maravillas. Los estudiantes visitaban España por primera vez y permanecen en el destino durante dos semanas mientras realizan un curso de español y participan en diversas actividades culturales y excursiones por la provincia.

Durante su estancia, los alumnos tienen la oportunidad de conocer algunos de los principales atractivos turísticos del territorio. Además de visitar la ciudad de Málaga, el programa incluye excursiones a distintos puntos de la provincia, como Nerja, así como a otros destinos de Andalucía.

Asimismo, Turismo Costa del Sol realizó otra presentación del destino dirigida a un grupo de estudiantes procedentes de Alemania pertenecientes a una escuela miembro del Foro Carlos V. Durante el encuentro, los participantes pudieron conocer de primera mano los principales recursos turísticos de la provincia y las iniciativas que se desarrollan para la promoción del destino.

Los estudiantes mostraron especial interés por la estrategia de sostenibilidad y marketing que se impulsa desde Turismo Costa del Sol. Estas acciones forman parte del trabajo que el organismo desarrolla para dar a conocer entre los visitantes internacionales la diversidad de la oferta turística de la provincia de Málaga.

A estas acciones se suma también la presentación realizada ayer en las instalaciones de Turismo Costa del Sol a un grupo de profesoras de español procedentes de Alemania pertenecientes a una escuela miembro del Foro Carlos V. Estas docentes desempeñan un papel clave en la elección de los destinos donde sus estudiantes realizan estancias de inmersión lingüística.

Durante el encuentro, las profesoras pudieron conocer el funcionamiento de Turismo Costa del Sol, así como las principales líneas de trabajo que se desarrollan para la promoción del destino. El grupo mostró un especial interés por los proyectos vinculados a la sostenibilidad y por las múltiples actividades que se pueden desarrollar en la provincia de Málaga.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol y diputada provincial, Esperanza González, destacó la importancia que tiene el turismo idiomático para el destino y su contribución a la proyección internacional de la provincia. En este sentido, subrayó que "el turismo idiomático es un segmento de gran valor para la Costa del Sol, ya que permite atraer a visitantes que se integran en la vida cultural y social del destino mientras desarrollan su aprendizaje".

González explicó además que este tipo de experiencias favorece una relación más cercana entre los visitantes y el territorio. "Los estudiantes que llegan a la Costa del Sol para aprender español no solo descubren el idioma, sino también la cultura, la gastronomía y el patrimonio del destino, lo que convierte su estancia en una experiencia mucho más completa", concluyó.