El turismo crecerá este verano en Málaga capital un 5% con un impacto económico previsto de 652 millones

Publicado 01/07/2019 12:59:44 CET

MÁLAGA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Verano de récord. Así serán los meses de julio, agosto y septiembre en Málaga capital, donde las previsiones del Área de Turismo estiman un crecimiento de la actividad del cinco por ciento, generando, además, un impacto económico de 652 millones de euros, un siete por ciento superior respecto al mismo periodo de 2018.

La concejala de Turismo y Promoción de Málaga, Rosa Sánchez, y el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, han incidido en rueda de prensa en los buenos datos que se esperan este verano, cuando se superarán, por primera vez, las 826.000 pernoctaciones durante este periodo. El número de turistas será de 390.000.

El grado de ocupación, ha puntualizado Sánchez, pasará del 81,67 por ciento del verano de 2018 al 84 por ciento de estos tres meses. El objetivo, ha añadido, es continuar la tendencia al alza registrada en lo que va de año, "atendiendo especialmente a la rentabilidad de la actividad turística y las oportunidades de empleo de calidad".

Callejón, por su parte, ha manifestado que el superar las 800.000 estancias sólo en verano es un dato "muy positivo", teniendo en cuenta que estos meses no son los de más viajeros en la capital malagueña. También ha incidido en cómo, en el conjunto de la provincia, el número de trabajadores hoteleros es de 22.000, frente a los 10.000 de inicios de año.

Con respecto a los apartamentos, pese a la caída por la irrupción de las viviendas de uso turístico registrada años anteriores, en lo que va de año el número de estancias se ha recuperado, alcanzando las 58.000 durante el mes de mayo, frente a las 34.000 del mismo mes de 2018.

"Muchas personas que dejaron los apartamentos por las viviendas turísticas están volviendo porque aunque es un poquito más caro tienen servicios profesionales y de calidad. Queremos turistas que gasten y den riqueza a la provincia", ha defendido Callejón, quien ha avanzado que los datos previstos para los apartamentos en 2019 son más positivos, volviendo a reclamar más control para las viviendas con fines turísticos.

Igualmente, Luis Callejón ha lamentado que no se puedan abrir establecimientos hoteleros de cinco estrellas gran lujo después de que en 2010 la Junta de Andalucía derogara el decreto correspondiente. "No tenemos noticia hasta la fecha", ha criticado, ya que ha considerado un "lastre" que los hoteles no puedan definirse como gran lujo, lo que repercute en menos estancias y gasto de viajeros.

DATOS DEL INE

Según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadísticas, Málaga recibió de enero a mayo un total de 551.775 turistas hoteleros, un 4,92 por ciento más que en el mismo periodo de 2018. Estos viajeros generaron 1.061.225 pernoctaciones, un nueve por ciento más que en el mismo periodo de 2018.

Destaca el que haya sido la primera vez que Málaga capital rebasa el millón de estancias en el mes de mayo, de hecho, esto la sitúa como el segundo destino urbano con más crecimiento de España.

En estos cinco meses del año, la estancia media fue de 1,92 noches frente a las 1,85 de enero a mayo de 2018. El grado de ocupación se situó en el 74,07 por ciento, algo superior al 73,1 por ciento del pasado año.

El 62,47 por ciento de los visitantes fueron internacionales y el 37,53 por ciento restante, nacionales. Casi el 67 por ciento de las estancias correspondieron a viajeros extranjeros, con un 14,91 por ciento más que entre enero y mayo del pasado año, han indicado desde el Ayuntamiento.

En cuanto a volumen de pernoctaciones, los principales mercados para la capital malagueña son Andalucía, con el 12,36 por ciento del total de estancias; Reino Unido (11,07%), Madrid (7,66%), Alemania (6,1%), Países Bajos (4,75%) y Francia (4,75%).