La UMA reivindica la figura de Concha Barquero en el inicio del I Seminario de Estudios Cinematográficos - UMA

MÁLAGA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Málaga (UMA), Teodomiro López, ha asegurado este martes que es "esencial mantener viva la memoria de los nuestros" y ha incidido en que "la verdadera grandeza de la universidad pública reside en personas que, como Concha Barquero, consagraron su vida a la enseñanza, la ciencia y la cultura".

Así lo ha dicho en el homenaje a esta profesora e investigadora, recientemente fallecida, que ha reunido a compañeros, estudiantado, cineastas y familiares con motivo del inicio del I Seminario de Estudios Cinematográficos, dedicado a su memoria, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

López ha estado acompañado en la inauguración por la decana de la facultad, Bella Palomo; la vicerrectora de Cultura, Rosario Gutiérrez; el director del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Carlos de las Heras; y la coordinadora del seminario, la profesora Ana Jorge Alonso.

Durante la presentación, Gutiérrez ha destacado la "huella imborrable" de una figura que supo conjugar la creación artística con la investigación y el compromiso social, además de subrayar la vigencia de su mirada crítica en los tiempos actuales, asegurando que "es una actitud más necesaria que nunca.

Por su parte, Bella Palomo ha agradecido la organización del seminario al Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, "que sirve para rendir tributo a una mujer que supo unir el compromiso universitario con una extraordinaria sensibilidad artística".

La decana ha invitado a los asistentes a recordarla "no solo desde la tristeza, sino desde la gratitud", definiéndola como una profesional "valiente, capaz de narrar historias que otros no se atreven a contar".

Por último, De las Heras ha presentado el seminario no como un acto aislado, sino con "una clara vocación de continuidad", siendo este "el primero de muchos".

El seminario, coordinado por los docentes Ana Jorge Alonso y Alejandro Alvarado Jódar, y organizado por el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, junto a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, cuenta con proyecciones, conferencias y mesas redondas para reflexionar sobre las distintas dimensiones del legado docente, investigador y creativo de Concha Barquero Artés.

La programación abordará, entre otros aspectos, su aportación al cine documental contemporáneo, su defensa del audiovisual como herramienta de transformación social, su labor divulgadora en programas como Tesis de Canal Sur y su trabajo como programadora para acercar el documental de autor al público.

Además, se proyectarán obras como Descartes, Warmi. Algunos apuntes sobre La Paz y sus mujeres y Pepe el andaluz. El seminario cuenta con la participación de profesorado, cineastas, investigadores, egresados y colaboradores que compartieron con Barquero espacios de trabajo, creación y pensamiento.

El programa reivindica no solo su obra, sino también su manera de entender la universidad pública, el cine y la cultura como espacios de compromiso y transformación. La clausura está prevista este próximo miércoles, 22 de abril.