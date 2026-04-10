Unicaja y Utamed firman acuerdo de patrocinio para impulsar Proyecto Ágora, espacio para diálogo e intercambio de ideas

De izquierda a derecha, el presidente de Utamed, Paco Ávila, y el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales. - UNICAJA

MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed) han suscrito un acuerdo de patrocinio estratégico por el que la entidad financiera se compromete a apoyar el desarrollo del Proyecto Ágora, una iniciativa orientada a fomentar el debate, la innovación y el intercambio de conocimiento en ámbitos clave como la economía, la empresa y la sociedad.

El convenio ha sido presentado por el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de Utamed, Paco Ávila, y tiene como objetivo promover el intercambio de ideas, el fomento del pensamiento crítico y la generación de valor económico y social, han indicado desde Unicaja en un comunicado.

Para ello, Utamed llevará a cabo en este espacio, su sede en calle Bolsa, en el centro de Málaga, distintas actividades, que contarán con el patrocinio de Unicaja, tales como foros, conferencias, mesas redondas, encuentros con emprendedores y talento joven, eventos de networking empresarial y presentación de proyectos y debates estratégicos.

El Proyecto Ágora, impulsado por Utamed, se configura como un espacio de encuentro en el que reunir a expertos nacionales e internacionales, empresarios, emprendedores y representantes institucionales en un programa anual de actividades.

Desde su puesta en marcha, el proyecto ha contado con la participación de figuras de primer nivel como el filósofo Fernando Savater, el psicólogo y divulgador Arun Mansukhani, la ilustradora Pedrita Parker, el pensador y exsecretario de Estado José María Lassalle o el periodista José Antonio Zarzalejos, cuyas intervenciones han contribuido a consolidar Ágora como un espacio de pensamiento crítico y diversidad de perspectivas.

El acuerdo con Unicaja permitirá ampliar y fortalecer la programación, que continuará reuniendo voces influyentes y perfiles diversos.

Así, el periodista Pedro Piqueras será el encargado de inaugurar el primer encuentro patrocinado por la entidad financiera, dando paso a una agenda que contará también con la participación de referentes como Toni Nadal, la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, el creador de contenido deportivo Hugo Riera (Hache Sports), el publicista Enrique Martínez Leyva, la abogada Paula Fraga, el cardiólogo Aurelio Rojas o la periodista y ganadora del Premio Pulitzer Mar Cabra.

ALIANZA PARA GENERAR VALOR SOCIAL Y ECONÓMICO

Por otro lado, han detallado que el respaldo de Unicaja a esta iniciativa "se enmarca, precisamente, en su estrategia de apoyo al ecosistema empresarial y a la generación de conocimiento y en su compromiso con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza)".

A través de dicho acuerdo, Unicaja contará con una presencia destacada en las distintas acciones del Proyecto Ágora, participando activamente en eventos, espacios de diálogo y actividades institucionales.

Con esta alianza, Unicaja y Utamed refuerzan su compromiso con la dinamización del tejido económico y social, apostando por la creación de espacios de reflexión y colaboración que contribuyan al desarrollo sostenible y al impulso del talento.

Al respecto, el CEO de Unicaja ha señalado que este acuerdo con Utamed representa "una apuesta estratégica por la generación de conocimiento, el impulso del talento y el fortalecimiento del ecosistema empresarial".

"Con nuestro patrocinio del Proyecto Ágora, una iniciativa idónea para compartir ideas y construir futuro, queremos contribuir a crear espacios de encuentro que impulsen ideas, generen oportunidades y favorezcan el desarrollo económico y social", ha declarado Rubiales, al tiempo que ha añadido que, "precisamente, este acuerdo refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad y con la innovación y nos permite fortalecer nuestro posicionamiento como entidad comprometida con la sociedad".

Por su parte, Utamed refuerza con esta colaboración su vocación de universidad abierta, conectada con la realidad y comprometida con la generación de espacios donde confluyen educación, empresa y sociedad.

En palabras de su presidente, Paco Ávila, "este proyecto representa una nueva forma de entender la universidad: no solo como un lugar de formación, sino como un catalizador de conversaciones relevantes que ayudan a interpretar el presente y construir el futuro".