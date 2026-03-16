La Universidad de Málaga alberga un curso de prontoterapia, modalidad avanzada de la radioterapia

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MÁLAGA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Málaga se convierte en epicentro europeo de la prontoterapia, una modalidad avanzada de la radioterapia para combatir el cáncer, de forma que del 15 al 19 de marzo de 2026 la Facultad de Ciencias de la Salud de la universidad malagueña (UMA) acoge el Curso de Terapia con Partículas, evento de referencia internacional organizado por la Estro (Sociedad Europea de Oncología Radioterápica).

Según destacan desde la UMA, esta edición cuenta con la colaboración de la SEFM (Sociedad Española de Física Médica), del Departamento de Radiología y Medicina Física de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga y del Servicio de Radiofísica Hospitalaria y Protección Radiológica del Hospital Regional Universitario de Málaga.

El programa explora los fundamentos clínicos y físicos de la protonterapia, abordando desde la planificación del tratamiento y los sistemas de administración de haces de protones hasta los protocolos de control de calidad.

La dirección del curso corre a cargo de dos figuras de prestigio mundial; el físico médico del Instituto Paul Scherrer y el ETH Zúrich (Suiza), Tony Lomax; y la oncóloga radioterápica del Universitätsklinikum Essen (Alemania), Beate timmermann.

El alumnado está compuesto por especialistas en Oncología Radioterápica y Radiofísica Hospitalaria en activo procedentes de toda Europa. La alta participación española subraya el interés estratégico en esta tecnología, impulsado por la próxima instalación de diez centros de protonterapia en España, gracias a la colaboración entre el Ministerio de Sanidad y la Fundación Amancio Ortega.

La protonterapia es una modalidad avanzada de radioterapia que utiliza haces de protones para destruir células tumorales con una precisión milimétrica. La protonterapia permite una liberación más localizada de la radiación, lo que comporta una mejor distribución de la dosis y una menor irradiación del tejido sano circundante.

Los beneficios son la disminución de efectos adversos tardíos en los órganos y tejidos que rodean al tumor y la reducción del riesgo de desarrollar segundos tumores. Esto adquiere especial relevancia en los largos supervivientes, especialmente en la población pediátrica.

En el marco de esta expansión tecnológica, Andalucía contará con dos equipos de protonterapia. Uno de ellos se ubicará en el Hospital Regional Universitario de Málaga, un hito que permitirá a la Sanidad Pública Andaluza ofrecer estos tratamientos de vanguardia, evitando que los pacientes tengan que desplazarse fuera de la comunidad autónoma.