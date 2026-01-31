Valero y Alba reivindican en Andalucía "verdad, justicia, reparación y no repetición"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, y el secretario general del PCA y candidato por Málaga en las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, en la IV Marcha de 'Las Huías' en Málaga. - IU

CAMPILLOS (MÁLAGA), 31 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, y el candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, han reivindicado este sábado la memoria para "tener verdad, justicia, reparación y no repetición".

Así lo han asegurado ambos que han participado en la IV Marcha de 'Las Huías', con salida desde la localidad malagueña de Campillos y llegada al también municipio de la provincia de Málaga de Teba.

"Hoy la democracia está amenazada por una ofensiva reaccionaria y una ofensiva revisionista. Por eso, cada paso cuenta para tener verdad, justicia, reparación y no repetición", ha asegurado Valero en una nota de audio.

Para el líder andaluz de IU, "la memoria es dignidad. Hoy el movimiento memorialista da una lección de dignidad recordando a toda esa población civil que tuvo que salir de sus pueblos casi con lo puesto, caminando hacia Málaga ante el avance de las tropas fascistas, que después llegó a la ciudad y sufrió ese crimen de guerra de la carretera de Málaga-Almería".

Ha incidido en que "la memoria sirve para construir futuro, la memoria no es pasado, es futuro, es identidad, es orgullo de Andalucía y es una obligación moral recordar a quienes sufrieron la barbarie fascista y recordar también a quienes lucharon contra la dictadura para construir la democracia".

Por su parte, Alba ha coincidido en pedir "verdad, justicia y reparación". "Al día de hoy hay miles de víctimas en cunetas todavía que no se saben dónde se encuentran y lo que pedimos a la Junta de Andalucía es que cumpla de una vez con la Ley de Memoria democrática para recordar a toda esa población que huyó del terror que fue en aquel momento el ataque militar del fascismo y después todos los años de dictadura", ha dicho.

Así, ha recordado que esta cuarta etapa de la 'Huía' "viene a recordarnos cómo, una vez que da el bando nacional el golpe de Estado a la Segunda República, el fascismo a través de Queipo de Llano empezó a amenazar y a crear el terror de la población civil en toda la Sierra de Cádiz y la Serranía de Ronda en Málaga".

"Hoy estamos marchando desde Campillos hasta Teba para pedir verdad, justicia y reparación por todo lo que ocurrió en aquellos momentos", ha señalado, al tiempo que ha lamentado que "el terror" de la población que llegó hasta Málaga y después "tuvo que huir hasta Almería".