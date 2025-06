Valero exige saber si se ha autorizado uso de bases: "Andalucía no puede ser utilizada como plataforma para la guerra"

IU-A advierte de que la región "no puede ser un peón de los intereses estratégicos de una gran potencia"

MÁLAGA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha informado este lunes de que han registrado una iniciativa para exigir explicaciones "inmediatas" al Gobierno y saber si "se ha autorizado desde España el uso de nuestras bases para una acción de guerra que, a todas luces, es ilegal". "Andalucía no puede ser utilizada como plataforma para la guerra ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca", ha apostillado.

Valero, en rueda de prensa en Málaga, ha incidido en que "el sismo de Donald Trump --presidente de EEUU-- y de Netanyahu --primer ministro de Israel-- está enterrando el derecho internacional" y ha incidido en que "hay que advertirlo con todas las letras, puede suponer la antesala de una guerra mundial".

Así, Valero ha insistido en que desde IU de Andalucía "lo decimos, nuestra tierra no puede ser utilizada como una plataforma para la guerra ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca".

"Ese ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán es una acción ilegal, es unilateral y es profundamente peligrosa porque puede traer aparejadas unas consecuencias absolutamente devastadoras", ha advertido Valero, al tiempo que ha insistido en que "viola el derecho internacional y tiene consecuencias que no sabemos hasta dónde pueden llegar a su alcance, no solo de naturaleza económica, sino también de naturaleza bélica".

En este punto, ha recordado que "la semana pasada conocimos que las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz), las bases militares norteamericanas, han sido utilizadas por aviones estadounidenses".

Al respecto, ha añadido que "más de una decena de aeronaves de repostaje estratégico, es decir, el que se hace para que los bombardeos puedan llegar a mayor distancia, han sido detectadas en los últimos días y esos vuelos han salido de suelo a andaluz, de Morón de la Frontera y de Rota".

Por eso, han registrado una iniciativa para exigir explicaciones "inmediatas" al Gobierno: "Queremos saber si se ha autorizado desde España el uso de nuestras bases para una acción de guerra que, a todas luces, es ilegal".

También ha cuestionado "qué papel ha jugado la base de Morón de la Frontera en esta operación de Estados Unidos? y qué medidas, evidentemente, piensa adoptar el Ejecutivo para que nuestro país no se vea arrastrado a una guerra injusta y contraria a nuestros principios democráticos".

"Andalucía es tierra de paz y que nuestro pueblo no quiere ser cómplice de guerras ilegales. No queremos que nuestros cielos sirvan de tránsito para bombardeos ni crímenes de guerra", ha subrayado y ha dejado claro que "no queremos tampoco que nuestra tierra se convierta en pista de aterrizaje para operaciones ilegales que contravienen el derecho internacional".

"FIN DEL USO MILITAR DE LAS BASES DE ROTA Y MORÓN"

Valero ha reclamado "plena soberanía": "Ningún país extranjero debe decidir qué uso se le da a nuestro territorio y el Gobierno de España tiene responsabilidad para velar eso".

Desde IU han vuelto a exigir "el fin del uso militar de las bases de Rota y Morón por parte de Estados Unidos". "La defensa de la paz y del derecho internacional empieza por no ceder ni un palmo de terreno de Andalucía para alimentar conflictos que van contra el derecho internacional".

"Andalucía no puede ser un peón de los intereses estratégicos de una gran potencia, porque Andalucía acabará sufriendo de esta manera las consecuencias de estas acciones bélicas de Estados Unidos a lo largo y ancho del planeta", ha concluido.