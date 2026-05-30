Vallan el edificio del hotel afectado por el incendio en Málaga capital

Incendio en un edificio donde había un hotel y un establecimiento hostelero en Málaga. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que la propiedad del edificio del Pasillo de Guimbarda, donde había un establecimiento hostelero y un hotel, afectado por un incendio desde la madrugada del pasado lunes, ha procedido al vallado perimetral del inmueble para impedir daños a terceros por caídas de material y el acceso de personas no autorizadas.

Así lo han señalado desde el Consistorio a través de varios mensajes en su cuenta de la red social X, en los que han precisado que este vallado conlleva el corte peatonal del tramo de Pasillo de Guimbarda, comprendido entre los puentes de la Aurora y de la Trinidad, mientras se permitirá el tráfico en la calle Cerrojo.

Asimismo, han apuntado que Bomberos mantiene el operativo en el edificio realizando labores de refresco y prevención hasta que se dé por completada su extinción.

Durante la jornada de este sábado, ha indicado que continúa desplegada una dotación formada por una autobomba, una autoescala y un vehículo nodriza.

El fuego se inició sobre las 01,26 horas del lunes, 25 de mayo, según informaron desde Emergencias 112 Andalucía, cuando los testigos alertaron de llamas en un establecimiento hostelero del Pasillo de Guimbarda, y que se propagó al hotel, ubicado en el mismo edificio.

Los servicios de emergencias procedieron al desalojo preventivo de todas las estancias con más de un centenar de clientes afectados y no hubo que lamentar daños personales.