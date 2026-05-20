Los viajeros culturales europeos valoran la autenticidad, la gastronomía y el turismo local en la Costa del Sol

Alcazaba y Teatro Romano de Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha realizado un informe elaborado junto a la plataforma de inteligencia turística 'Travellyze' sobre el perfil del viajero cultural en la provincia de Málaga. Entre los principales factores de motivación del viaje destacan las ciudades singulares, la gastronomía local, el patrimonio arquitectónico y las experiencias vinculadas a la naturaleza.

También sobresalen las experiencias históricas y culturales, señaladas por más del 95% de los viajeros encuestados, configurando así un perfil que busca una experiencia cultural integral y no únicamente visitas monumentales.

El estudio analiza el comportamiento, motivaciones y percepción de viajeros procedentes de Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos, cuatro de los principales mercados emisores europeos para el destino.

La investigación, según explican desde la Diputación en una nota, se ha desarrollado a partir de encuestas realizadas a más de 20.000 viajeros de ocio y de una base de datos que integra más de 15 millones de puntos de información sobre mercados y destinos turísticos europeos.

El análisis confirma que el turismo cultural atrae a un perfil con alto nivel educativo, elevado presupuesto vacacional y gran interés por experiencias auténticas y enriquecedoras.

Según el informe, el 64,59% de los viajeros culturales cuenta con licenciatura o estudios de máster y el 72% destina más de 4.800 euros anuales a vacaciones. Además, el presupuesto medio anual estimado para este perfil alcanza los 7.800 euros, reflejando "una clara disposición a invertir en experiencias culturales, gastronómicas y patrimoniales de calidad".

El estudio muestra, además, un perfil multigeneracional y equilibrado, con ligera mayoría femenina y una importante presencia de viajeros jóvenes y de mediana edad. El grupo de entre 50 y 59 años representa el segmento más numeroso, aunque los viajeros de entre 18 y 29 años alcanzan aproximadamente el 20% en todos los mercados analizados.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado que "el turismo cultural representa uno de los segmentos con mayor capacidad de crecimiento y valor añadido para la provincia de Málaga". Asimismo, ha señalado que "el estudio confirma que los viajeros culturales buscan autenticidad, patrimonio, gastronomía y experiencias conectadas con la identidad local del destino".

El análisis refleja asimismo "un comportamiento claramente desestacionalizado". La primavera y el otoño concentran cerca del 60% de la demanda cultural, mientras que el verano representa únicamente el 18,72% de los viajes analizados, lo que evidencia la preferencia de este perfil "por destinos menos masificados y con temperaturas moderadas". Octubre y abril aparecen como los meses con mayor volumen de desplazamientos culturales.

En cuanto a preferencias de alojamiento, los hoteles boutique de tres y cuatro estrellas constituyen la principal opción para este tipo de viajero, seguidos del alquiler privado y de los hoteles históricos o patrimoniales. El estudio señala además que este perfil se inspira a través de múltiples canales, con especial peso de YouTube, blogs especializados, revistas culturales y recomendaciones personales.

Díaz ha subrayado también que "la combinación entre litoral, patrimonio histórico, gastronomía, pueblos blancos y estilo de vida mediterráneo permite a la Costa del Sol posicionarse como un destino cultural diferencial". También ha apuntado que "la provincia cuenta con una oportunidad importante para seguir reforzando su atractivo internacional mediante propuestas culturales más especializadas, inmersivas y sostenibles".

El informe concluye que la provincia de Málaga mantiene una percepción positiva entre los viajeros culturales europeos y destaca especialmente por la satisfacción posterior al viaje. El estudio identifica además oportunidades de crecimiento vinculadas a la autenticidad, la especialización temática, la sostenibilidad y el desarrollo de experiencias culturales más personalizadas y conectadas con el territorio.