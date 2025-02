Vicente Amigo, María Peláe, Los Cuervos con Martínez Ares y Ojete Calor, se unen a Marenostrum Fuengirola

FUENGIROLA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

Marenostrum Fuengirola, que se celebra en verano en el citado municipio malagueño, ha confirmado las actuaciones de Ojete Calor, Vicente Amigo, Los Cuervo junto a Martínez Ares y María Peláe.

El recinto, que cumple su décimo aniversario este verano, contará con una programación con "la que deleitar a todos los públicos en la edición más larga hasta la fecha", han señalado desde la organización en un comunicado.

Ojete Calor regresa al escenario Fundación Unicaja y lo hace con su nuevo espectáculo 'La Gira Solo Para Gente Guapa'. Los reyes del 'subnopop', Carlos Ojete y Aníbal Calor, son los creadores del grupo y consiguen conectar con el público nacional a través de sus letras y sonidos únicos. El 28 de junio, sonarán sus auténticos hits satíricos 'Viejoven', 'Mocatriz', o 'Qué Bien Tan Mal' en Marenostrum Fuengirola.

El mes de julio finalizará con la guitarra flamenca del cordobés Vicente Amigo en un recital perfectamente preparado para sonar en el interior de las murallas del castillo Sohail. El artista, considerado uno de los mejores intérpretes de su generación y cuenta con multitud de reconocimientos a nivel nacional e internacional.

Además, ha puesto las notas musicales a auténticos himnos de la música española como 'Tres Notas Para Decir Te Quiero'. La cita será el próximo 31 de julio.

Otro de los espectáculos confirmados para este verano es Antonio Martínez Ares y su comparsa Los Cuervos, el 1 de agosto, en el escenario Fundación Unicaja/Castillo Sohail.

La última de las confirmaciones es María Peláe. La cantautora malagueña, que actuó en Marenostrum Fuengirola los años 2022 y 2023 dentro del festival Fulanita Fest, actuará en el escenario del castillo y esta vez lo hará con su propio espectáculo, el 6 de agosto.

La artista cuenta con más de 12 años de carrera musical a sus espaldas creando auténticos himnos musicales como 'La Niña', con el cual creó tendencia en España acumulando los cuatro millones de visualizaciones en plataformas digitales.

Marenostrum Fuengirola prepara para este décimo aniversario una programación ecléctica donde añadirá gran cantidad de géneros musicales y culturales diferentes. El ciclo de conciertos cuenta ya con cuarenta artistas y/o bandas confirmadas.

Así, están previstos los espectáculos de Juanlu Montoya, Marta Santos y Gonzalo Alhambra (3 de mayo); Mike Towers (24 de mayo); Chayanne (25 de mayo); el Fulanita Fest con Vanesa Martín, Lia Kali, La Mare y Ptazeta (30, 31 de mayo y 1 de junio); Rosario (13 de junio); Andy y Lucas (14 de junio); Il Volo (21 de junio); Ha Ash (27 de junio); Ojete Calor (28 de junio); Antoñito Molina (4 de julio); Molotov (5 de julio); y Thirty seconds to Mars (15 de julio).

Además están confirmados el festival Sun and Thunder con Kreator, W.A.S.P., Accept y Opeth, entre otros (17, 18 y 19 de julio); Lionel Richie (25 de julio); The Prodidgy (26 de julio); Vicente Amigo (31 de julio); Los Cuervos de Antonio Martínez Ares (1 de agosto); María Peláe (6 de agosto); el festival Pihama Fest con la Orquesta Mondragón, Modestia Aparte y No me pises que llego chanclas (9 de agosto); Ángel Martín (10 de agosto); Los Pecos (13 de agosto); Bonnite Tyler (14 de agosto); Carl Cox (16 de agosto); Cantajuego (17 de agosto); Pastora Soler (22 de agosto); Leiva (23 de agosto); La noche es comedia (6 de septiembre); y Eppu Normali sis. Iiro Rantala (19 de septiembre).