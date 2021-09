El VII Festival de Cortos de El Palo se celebrará el 18 de septiembre en Playa Virginia, en Málaga capital

MÁLAGA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Distrito Málaga Este, Carlos Conde, y la presidenta de la Asociación de Vecinos de El Palo, Mercedes Ruth Pírez, han presentado este jueves los seis cortometrajes finalistas seleccionados por el jurado, entre los 85 que han concurrido al VII Festival de Cortos Cinematográficos de El Palo.

Los trabajos finalistas se proyectarán en la Gala Final que se celebrará el el sábado 18 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, en el Auditorio 'Curro Román' de Playa Virginia. La gala será presentada, un año más, por el periodista malagueño Diego Banderas.

Cabe recordar que el jurado oficial de esta edición ha estado compuesto por Mercedes León García, actriz, directora y autora teatral y cofundadora de Brea Teatro; Juanlu Moreno Somé, técnico superior de realización audiovisual y director cinematográfico; Fernando Pozo, vinculado a la realización y montaje de cine documental, y Delia Márquez, directora, productora, fotógrafa, montadora y guionista.

Estos seis cortometrajes han sido seleccionados por el jurado como los más cualificados entre los más de 85 cortometrajes que se han presentado en esta séptima edición del 'Concurso de Cortos Cinematográficos El Palo 2021', cuyo plazo de presentación se cerró el pasado 31 de julio.

Todos los cortos presentados están producidos con posterioridad al 1 de enero de 2019, son de temática libre y con diálogos en castellano o, de no ser así, con subtítulos en castellano. La duración máxima de los mismos es de 20 minutos.

Los seis cortos seleccionados y, por consiguiente, los finalistas de esta edición son: 'Cuando no esté Lola', de Cristina Orosa y Beatriz Romero; 'Guiadvisor', de Álvaro Ortega; 'Amaterurs', de Ceres Machado; 'La llave', de Rael Robles (Rafatal); 'Litoral', de Juanjo Ruieda, y 'Of Heart and Castles', de Rubén Navarro.

Para finalizar, se efectuará la entrega de premios a los galardonados de esta séptima edición del Festival de Cortos de El Palo 2021. Los tres primeros están dotados con una cantidad en metálico más estatuilla, y habrá también una Mención Especial, galardonada con un curso en la School Training (Escuela de Cine y Sonido).