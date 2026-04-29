Vitur Summit 2026 aspira a convertirse en la "gran cita europea" del alojamiento flexible en Málaga

Archivo - Rueda de prensa de presentación del Vitur Summit 2026 en Málaga. - VITUR SUMMIT - Archivo

MÁLAGA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Málaga ha acogido este miércoles la presentación oficial de Vitur Summit 2026, la "gran cita europea" del alojamiento flexible, que celebrará su décima edición los próximos 13 y 14 de mayo en el NH Málaga. El encuentro reunirá durante dos jornadas a operadores, inversores, grandes cadenas, expertos, asociaciones sectoriales, empresas tecnológicas y representantes institucionales vinculados al turismo, la hospitalidad, la inversión inmobiliaria y los nuevos modelos de alojamiento.

Según ha detallado la organización en una nota, el acto ha servido para avanzar las principales líneas de una edición que refuerza el papel de Málaga y Andalucía como sede de referencia para un sector cada vez más diversificado, profesionalizado y conectado con las nuevas formas de viajar, trabajar y residir temporalmente.

Tal y como han precisado, en un año en el que la industria turística se espera que supere los 260.000 millones en España, representando el 16 por ciento del PIB nacional, los alojamientos flexibles, también referenciados como extrahoteleros, han aumentado el volumen de pernoctaciones durante 2025 respecto a los niveles de 2024 en 24 de los 27 países de la UE.

De este modo, se mantiene, por tanto, de "forma constante un sólido aumento de demanda en estas tipologías de alojamientos" que solo se vio pausado por el Covid. Concretamente desde 2009 al 2019 el número de pernoctaciones en establecimientos de alojamiento extrahotelero de la UE aumentó un 40 por ciento.

En contexto, España, Francia, Italia y Alemania, han sido los destinos más atractivos en Europa durante 2025, representando el 61,7% del total de reservas de la UE, según los datos de Eurostat presentados en el acto. España lidera con 513,6 millones de pernoctaciones respecto al total de 3.090 millones de la zona euro. El huésped Internacional aumentó un 3,4% (+49,7 millones) y el nacional un 1,1% (+16,7 millones). Seis destinos españoles estuvieron entre los 20 más demandados de Europa, Andalucía entre ellos.

La presentación de la nueva edición de Vitur Summit 2026 ha contado con la participación del fundador de Vitur Summit, Carlos Pérez-Lanzac; la diputada de Desarrollo Económico Sostenible y consejera delegada de Turismo y Planificación Costa del Sol, Esperanza González; y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Málaga, Carlos García.

Durante su intervención, Pérez-Lanzac ha destacado la dimensión internacional y empresarial de esta décima edición. "Vitur Summit 2026 vuelve a Málaga con la ambición de reunir a los principales actores europeos de una industria estratégica y en plena evolución. Estas categorías de alojamiento son hoy un ecosistema diverso y profesional, que integra aparthoteles, villas, residencias con marca, apartamentos con servicios, tecnología, inversión y nuevos modelos de estancia", ha señalado.

"El encuentro tiene un perfil empresarial de primer nivel, con un 86% de asistentes pertenecientes a la alta dirección o fundadores de empresas", ha añadido, al tiempo que ha detallado que esperan que los dos días de congreso "tengan un impacto económico directo en la ciudad en torno a dos millones de euros, además de atraer a inversores inmobiliarios y operadores de primer nivel que ven el importante potencial de Málaga y Andalucía para las distintas verticales del alojamiento flexible. Nuestro objetivo es convertir Málaga durante dos días en el gran punto de encuentro del sector en Europa".

Así, la agenda de este año profundizará en las tendencias que están redefiniendo el sector, desde la inteligencia artificial y la sostenibilidad hasta la eficiencia operativa, la captación de inversión, la experiencia del huésped y las estrategias de crecimiento de los operadores.

Bajo este contexto, la cita contará con ponentes de "alto nivel" y un 'networking' orientado a perfiles directivos para potenciar la generación de negocio y las alianzas estratégicas. Entre los participantes figuran directivos de compañías de referencia internacional como Icnea, Booking, Mandarin Oriental Residences, Banyan Group, Hyatt, Wyndham Hotels & Resorts, Pierre & Vacances, Livensa Living, Numa, Limehome, Líbere, Momentum Real Estate, Savills, CaixaBank, Mews, Kave Home, PriceLabs, Roomonitor o idealista, entre otras.

Según los datos presentados, el 'stock' de Flex Living en España se ha multiplicado por cinco desde 2020 y volverá a triplicarse de aquí a 2028. A nivel nacional, en el segmento de corta temporada la inversión inmobiliaria ha sido en un 63% en destinos urbanos y 37% en destinos vacacionales, representando Andalucía el quince por ciento de los proyectos en urbes y el nueve por ciento en zonas de costa.

La elección de Málaga responde al peso estratégico de Andalucía y la Costa del Sol dentro del sector en todas las tipologías de alojamiento flexible. Andalucía concentra cerca del 65 por ciento de la oferta de corta estancia en España y, por segundo año consecutivo, fue en 2025 la región europea más demandada en alojamientos de corta estancia reservados a través de plataformas digitales, con más de 50 millones de pernoctaciones. Además, Málaga se consolida como el principal polo nacional de residencias con marca del segmento lujo, con en torno al 50% de los proyectos y el 60% de las unidades del país.

Por su parte, González ha destacado que Vitur Summit "es un evento ya consolidado que supone un importante punto de encuentro entre los principales líderes empresariales, las administraciones y los organismos con competencias en la materia". Además, ha subrayado que la cita permitirá abordar "elementos clave para el futuro del sector, como la innovación, la sostenibilidad, las nuevas tecnologías y la movilidad", al tiempo que pondrá en valor "el liderazgo que desempeña la Costa del Sol en las diversas modalidades de alojamientos flexibles y su papel estratégico en la industria turística".

De este modo, el desarrollo de residencias con marca por cadenas hoteleras de lujo, villas de lujo, apartahoteles, apartamentos con servicios y otros formatos híbridos sitúa a Málaga en una "posición destacada en la convergencia entre turismo, inversión y hospitalidad".

Vitur Summit 2026 representa también una oportunidad para proyectar la capacidad de Málaga y Andalucía como sedes de eventos profesionales de alcance internacional. La cita generará un espacio de conocimiento, innovación, contactos profesionales y negocio en torno a una actividad que evoluciona al ritmo de las nuevas formas de movilidad, trabajo y consumo turístico.

García ha señalado que "Málaga se vuelve a convertir en la capital europea del alojamiento flexible" y ha defendido que este congreso "no podía celebrarse en ningún otro sitio que no fuese Málaga o la Costa del Sol", por el peso que tiene este destino en la demanda y la oferta de estas nuevas modalidades de alojamiento.

Asimismo, el delegado territorial ha subrayado que Andalucía "está a la vanguardia en todas las nuevas formas de turismo y alojamiento" y ha destacado la importancia de analizar no solo el marco regulatorio, sino también "la inversión, el desarrollo, la tecnología, la innovación, la sostenibilidad y los nuevos segmentos de demanda". En este sentido, ha afirmado que el debate del sector "no es solo de cantidad, sino de la calidad de lo que ofertamos".

Vitur Summit reunió el pasado año a más de 600 asistentes, consolidándose como uno de los principales foros europeos del alojamiento flexible. En 2026, su décima edición dará "un nuevo impulso" a esa proyección desde Málaga, con una agenda orientada a las tendencias, la inversión, la tecnología, la sostenibilidad y la profesionalización del sector. Con esta nueva edición, Vitur Summit convertirá a Málaga en "escaparate europeo" de los formatos que están redefiniendo la relación entre alojamiento, hospitalidad, inversión y experiencia del usuario.