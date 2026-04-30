Vivienda centra debate de Pleno de Málaga, que aprueba instar a Gobierno a modificar ley para implantar tasa turística

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La situación de la vivienda ha centrado parte del Pleno del Ayuntamiento de Málaga, que, entre otros, ha aprobado un punto de la moción del PP en la que insta al Gobierno de España a tramitar una modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que permita la implantación de una tasa turística a los ayuntamientos que quieran ponerla en marcha.

De la moción urgente del PP también se ha aprobado que el Consistorio se compromete a implantar una tasa por pernoctación en viviendas de uso turístico, con el consenso previo con el sector, para destinar los ingresos obtenidos a reforzar las ayudas al alquiler para familias en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, también sobre vivienda eran las mociones tanto de PSOE como de Con Málaga, en las que han sido aprobados varios puntos y otros no. En concreto, han salido adelante, entre otros, de la moción socialista el reafirmar que el acceso "a una vivienda digna, adecuada y asequible constituye un derecho constitucional y una prioridad política de primer orden para la ciudad de Málaga, especialmente ante la situación de emergencia residencial que sufren jóvenes, familias trabajadoras, personas mayores, hogares vulnerables y vecinos que se ven expulsados de sus barrios por el encarecimiento de precios".

Por contra, no han sido aprobados puntos como instar a la Junta a declarar Málaga capital como zona de mercado residencial tensionado. En concreto, han salido adelante de la moción del PSOE ocho de los 14 puntos, mientras que la de Con Málaga han sido aprobados dos de un total de 12.

Durante el debate de la moción, el concejal delegado de Turismo, Jacobo Florido, ha incidido en que el acceso a la vivienda se ha convertido "en el mayor desafío social" y "necesitamos abordarlo de manera contundente", pero "esto no podemos hacerlo solo como Corporación", ya que los recursos son limitados, aludiendo, por tanto, al Gobierno central y autonómico.

Ha incidido en que la iniciativa para instar a cambiar la ley es una reivindicación hecha por el alcalde desde hace tiempo, lo que permitiría que el dinero recaudado, que ha cifrado en unos 30 millones anuales, fuese para reforzar ayudas al alquiler para familias vulnerables.

Tras valorar la política de vivienda que realiza el Ayuntamiento, ha incidido en esa recaudación para "poder invertirlo donde más se necesita". Eso sí, ha dejado claro que "no ha habido administración en España que haya creado más vivienda pública que el gobierno del PP y de Francisco de la Torre", ha abundado.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, se ha dirigido al alcalde y le ha dicho que la situación de la vivienda en Málaga es "insostenible, no se aguanta más. Es una fábrica de infelicidad, malestar, ansiedad y malvivir para nuestro pueblo".

Además, le ha dicho al regidor que "sus políticas y gestión en materia de vivienda son un absoluto fracaso, no solo no han servido para mejorar la situación sino que la han agravado". "El precio de la vivienda va en cohete y los ingresos y salarios van en burro", ha apostillado. Por tanto, ha incidido en la "gravedad de la situación" y la necesidad de "reaccionar".

El alcalde, Francisco de la Torre, ha tomado la palabra para insistir en que la vivienda es el tema "al que le dedico más tiempo". "Es para mi lo más importante que tiene la ciudad, es una prioridad absoluta", ha sostenido, al tiempo que ha recordado las misivas mandadas a tanto al presidente del Gobierno como a ministros para cambiar la ley y poder reforzar ayudas al alquiler viviendas para quien más lo necesita, "eso es lo urgente, lo inmediato y no han hecho caso".

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha sostenido que hablar vivienda es hacerlo del principal problema de la ciudad y que "ha ido creciendo". "Málaga se ha convertido en una ciudad inalcanzable para la inmensa mayoría de los malagueños".

Además, ha culpado al regidor de Málaga, que "no ha hecho nada y los malagueños se han tenido que ir". Ha advertido, además, de la "especulación y de poner la alfombra roja a los que más tienen para ganar más dinero". "La mayor desigualdad es la falta de vivienda asequible y los responsables son De la Torre y Juanma Moreno", ha dicho.

También ha reprochado sobre la tasa turística que en Cataluña y en Barcelona se puede y aquí no, advirtiendo de que "ellos hacen política para la gente y usted --a De la Torre-- para la especulación, porque si quiere puede llamar a Moreno para la tasa turística y no lo hace, porque prefiere defender a los fuertes frente a aquellos que más lo necesitan". "Mande las cartas a quien tiene que ir", le ha instado al regidor.

Al respecto, De la Torre ha respondido al PSOE que la ley de haciendas locales solo la puede cambiar el Gobierno y "queremos que ese dinero sea íntegro municipal para que se administre con una finalidad concreta", asegurando que en Barcelona "no se aplica ese tema". Por lo tanto, ha defendido la finalidad social que plantea el PP con la medida y ha criticado, por otro lado, la ley nacional de la vivienda.

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha afirmado que es "curioso" cómo PP y PSOE "que han creado el problema vengan a dar soluciones". También ha sostenido que el "30% del precio de la vivienda son impuestos que recaudan todas las administraciones" preguntándose qué han hecho y respondiendo que "caja a consta del dinero de los españoles".

"Que no venga el PSOE a decir que hay un plan estatal de vivienda porque ya sabemos qué hacen con el dinero de los españoles", ha advertido, al tiempo que ha reivindicado el "voto útil" que es Vox y las propuestas de su partido. "Aquí hay que producir viviendas a saco y tenemos a un PP en la Junta y en el Ayuntamiento que no se han puesto las pilas, pero también a un Gobierno que ha abandonado a las personas vulnerables y a los propietarios".

SEGUNDO TURNO

En segundo turno, el concejal delegado de Vivienda, Francisco Pomares, ha defendido la gestión en materia de vivienda y rehabilitación de vivienda, asegurando que este viernes, día 1 de mayo, "día reivindicativo y festivo" se podrá "sacar pecho" de lo hecho en la ciudad.

Además, ha respondido a los grupos de la oposición que se conoce "todos" los casos de vulnerabilidad, "con nombre y apellido, historias de vida y el sufrimiento que tienen para llegar a final de mes y para conseguir una vivienda pública", al tiempo que ha vuelto a subrayar la gestión del Ayuntamiento en materia de vivienda: "Y en eso estoy yo, el alcalde, y todo mi equipo de gobierno".

Por su parte, Sguiglia ha criticado que el proceso de concentración de vivienda en el mercado de Málaga es "un auténtico escándalo" y ha advertido de "los especuladores". Asimismo, ha cuantificado en unas "25.000 viviendas dedicadas al turismo y el negocio especulativo" y ello es "gracias a usted, alcalde", ha reprochado al regidor, que le ha pedido que no "invente estadísticas".

Pérez, por su parte, ha defendido las políticas del Gobierno de Sánchez en materia de vivienda y su plan estatal. "Hoy De la Torre prefiere ponerse del lado de la especulación que del lado de los ciudadanos de Málaga", ha afeado.

Por último, De la Torre ha pedido a PSOE y Con Málaga "reflexionar" sobre qué han hecho sus partidos cuando han estado gobernando en la Junta con competencias "claras" en materia de vivienda. Así, ha aludido a las más de 5.000 viviendas del Consistorio y ha preguntado, entre otros, "qué paso con las tecnocasas".