Vox acusa a Bendodo de "propaganda barata" y critica "falta de soluciones reales al problema de la vivienda" en Málaga

MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Alcázar, ha acusado al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, de "propaganda barata" tras sus declaraciones en relación con la gestión del PP en materia de vivienda y la creación de oficinas "antiokupación como ejemplo de buena práctica".

Es más, Alcázar ha calificado las afirmaciones de Bendodo como "propaganda burda y barata" y ha asegurado que el dirigente 'popular' "parece no vivir en Málaga ni conocer la realidad de la ciudad".

"Málaga es una de las ciudades con peores ratios de construcción de vivienda en España. El señor Bendodo viene a hacer propaganda de su partido, mientras los malagueños siguen sin poder acceder a una vivienda digna", ha señalado Alcázar.

Asimismo, el portavoz municipal de Vox ha recordado que la situación de la vivienda en Málaga "sigue siendo un problema troncal" y ha acusado tanto al Partido Popular como al PSOE de ser "los verdaderos culpables de la crisis habitacional que sufre la ciudad".

"El PP y el PSOE llevan años siendo responsables de una política urbanística y de vivienda fallida. Ahora se sacan de la manga una oficina antiokupación cuando Vox ya propuso al inicio de la legislatura una oficina anticorrupción, una medida mucho más útil y necesaria para garantizar la transparencia", ha añadido.

Desde Vox han insistido en un comunicado en que "las soluciones deben pasar por medidas estructurales que faciliten el acceso a la vivienda y dinamicen el mercado inmobiliario". "Lo que Málaga necesita es liberar suelo, poner más suelo en el mercado, agilizar los trámites burocráticos en la Gerencia de Urbanismo y rebajar los impuestos que encarecen la vivienda hasta un 30%", ha explicado el edil.

Asimismo, ha alertado de que "la falta de políticas efectivas está condenando a una generación de jóvenes que no puede acceder a su primera vivienda" y ha exigido al equipo de gobierno municipal "pasar de los anuncios propagandísticos a las soluciones reales".