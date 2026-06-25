Vox critica la negativa del PP a devolver el dinero de lasmultas de la Zona de Bajas Emisiones de Málaga

Cartel de Zona de Bajas Emisiones en Málaga capital - EUROPA PRESS

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, ha criticado la postura del Ayuntamiento de Málaga "ante la negativa de devolver el dinero de las multas de la Zona de Bajas Emisiones de Málaga a los malagueños sancionados a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la tumbó recientemente".

En el Pleno del Ayuntamiento de Málaga celebrado este jueves, el PP y el PSOE han votado en contra de la moción de Vox que reclamaba tanto la suspensión de las multas de la Zona de Bajas Emisiones como la devolución del dinero recaudado con las miles de multas impuestas hasta la fecha.

Alcánzar considera que la postura del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre y de sus concejales "demuestra que únicamente les preocupa seguir llenando las arcas del Ayuntamiento de Málaga con el dinero de las miles de multas que están poniendo todos los meses".

Y ha señalado que "Paco de la Torre ha votado luciendo el pin de la Agenda 2030. Hoy se ha vuelto a demostrar que PP y PSOE defienden las mismas políticas que perjudican económicamente a los malagueños".

Y ha añadido que en Coín (Málaga), el PP ha aprovechado su mayoría absoluta para tumbar la moción de Vox para que el Ayuntamiento de Coín inste al Ayuntamiento de Málaga a devolver el dinero de las multas. "Es un desprecio a todos los coínos que hayan podido ser multados desde que entró en vigor la Zona de Bajas Emisiones de la capital", ha dicho Rivas.

"Cada día, son cientos los vecinos que acuden a la ciudad de Málaga a trabajar o a hacer otros trámites sabiendo que corren el riesgo de ser multados injustamente por una Zona de Bajas Emisiones que debería ser eliminada de manera inmediata", ha añadido.

En esta misma línea, desde Vox también ha acusado al alcalde de Rincón de la Victoria (Málaga) de "impedir el debate de la moción que había sido registrada por su partido ".

"El señor Salado ha tomado la decisión de impedir el debate de la moción de manera unilateral, porque ni siquiera se ha pronunciado el secretario", ha explicado el edil de Vox, Carlos Chinchilla.

"Se nos ha obligado a transformar nuestra moción en un ruego y ahí ha quedado claro que Francisco Salado no va a defender los intereses de los rinconeros multados por la Zona de Bajas Emisiones impuesta por su compañero de partido, Paco de la Torre. El PP malagueño está compinchado para saquear los bolsillos de nuestros vecinos", ha añadido Chinchilla.

En Fuengirola (Málaga), Vox también ha llevado la iniciativa en forma de ruego. "Allí, el PP ha tenido la misma postura que el PP de Rincón de la Victoria, con Ana Mula confirmando que no va a reclamar al Ayuntamiento de Málaga la devolución del dinero de las multas".

"El PP de Fuengirola cree que sus compañeros de Málaga van a recurrir la sentencia del TSJA y por tanto, dicen que no procede devolver el dinero de las multas. Es decir, se confirma que el PP solo quiere poder para seguir recaudando con las multas", ha criticado el portavoz de Vox Fuengirola, Antonio Luna.

En el municipio malagueño de Vélez-Málaga, será este viernes cuando el pleno del ayuntamiento debata la moción urgente del Grupo Municipal Vox, mientras que en Benalmádena y Alhaurín el Grande será el próximo mes de julio.