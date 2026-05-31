Vox Málaga reclama una auditoría del saneamiento integral de la Costa del Sol ante contaminación en playas

Archivo - El presidente provincial de Vox Málaga, Antonio Sevilla. - VOX - Archivo

MÁLAGA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial de Vox Málaga, Antonio Sevilla, ha exigido este domingo una auditoría "urgente, pública y completa" del saneamiento integral de la Costa del Sol, después de los últimos episodios que han obligado a cerrar al baño zonas del litoral malagueño por problemas vinculados a la red de saneamiento y presencia de contaminación fecal.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Sevilla ha precisado que la zona de Arraijanal, en la playa del Campo de Golf, ya fue cerrada al baño de forma preventiva tras detectarse presencia de E. coli en sus aguas, una situación relacionada con la rotura de tuberías de saneamiento tras las lluvias de finales de diciembre.

En contexto, la playa reabrió el 22 de mayo, después de casi dos meses cerrada, tras nuevas analíticas que la declararon apta para el baño. Apenas unos días después, este 30 de mayo, el Consistorio ha vuelto a señalizar parte de la playa como zona no autorizada temporalmente por otra avería en una tubería de saneamiento de 700 mm a la altura de Guadalmar.

"Esto no es una incidencia aislada. Es la consecuencia de haber dejado durante años las infraestructuras básicas para otro día. Y ese otro día ya ha llegado: averías, vertidos, playas cerradas y una red que no aguanta cada vez que llueve un poco más de la cuenta", ha recriminado Sevilla.

Al hilo, el presidente de Vox Málaga ha señalado que PSOE y PP han preferido invertir en lo que se ve, se inaugura y sale en la foto, mientras que "lo que va bajo tierra o bajo el mar, como colectores, bombeos, emisarios y redes separativas, se ha ido dejando porque no da votos".

"Las administraciones no pueden seguir mirando para otro lado. Hace falta saber en qué estado están los colectores, qué estaciones de bombeo están al límite, qué emisarios necesitan revisión, dónde siguen mezclándose pluviales y fecales y cuánto dinero hace falta para corregirlo. Y hay que decirlo con fechas, presupuesto y responsables", ha reclamado.

Otro de los problemas que presenta la red es que en demasiados puntos las aguas pluviales y fecales siguen entrando en sistemas unitarios o compartiendo de facto los mismos conductos, lo que convierte cada episodio de lluvia en una amenaza para la red de saneamiento. "Cuando se mezcla todo, cuando la red está vieja y cuando llegan lluvias o picos de población, el sistema colapsa. Y cuando colapsa, el problema termina en el mar", ha explicado Sevilla.

Además, desde Vox han precisado que estos incumplimientos "no solo suponen un problema sanitario y ambiental, sino también un riesgo económico". En concreto, la normativa europea obliga a recoger y tratar correctamente las aguas residuales urbanas antes de su vertido, y España "ya ha sido señalada por la Comisión Europea por incumplimientos en esta materia".

Para combatir el problema, Vox ha exigido una auditoría pública del saneamiento integral de la Costa del Sol, un mapa de puntos negros, un calendario de inversiones, la separación real de pluviales y fecales, la renovación de colectores obsoletos y la revisión urgente de bombeos y emisarios.