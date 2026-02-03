Vox pedirá en el Parlamento un Plan Integral para proteger, reforzar y poner en valor El Torcal de Antequera (Málaga)

Purificación Fernández, diputada del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía por Málaga, ha expresado la necesidad de "proteger y promocionar uno de los paisajes más singulares y emblemáticos de Andalucía" - VOX

MÁLAGA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Vox en la cámara regional andaluza va a pedir la activación de un Plan Integral con el objetivo de proteger, reforzar y poner en valor el paraje natural de El Torcal de Antequera.

La proposición no de ley registrada por Vox, que consta de 13 puntos, reclamará medidas concretas orientadas a la protección del espacio, su mantenimiento, el uso público ordenado y el desarrollo socioeconómico del entorno.

La propuesta también recoge que este plan incluya, entre otras actuaciones, programas de formación y contratación dirigidos a personas desempleadas de los municipios del área de influencia de El Torcal.

Asimismo, Vox que la Junta promueva la implicación activa de los municipios del entorno, Antequera, Villanueva de la Concepción y el Valle del Guadalhorce, así como del sector agrícola y turístico vinculado al espacio natural, mediante convenios de colaboración que refuercen el empleo local y el desarrollo sostenible del territorio.

También se solicita estudiar la ampliación del actual parque natural hacia la zona de la Sierra de Chimenea, "al tratarse de macizos contiguos que comparten formación geológica y están conectados por rutas senderistas".

La iniciativa incluye además la petición de que todo el complejo de El Torcal sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC), reforzando así su protección patrimonial.

En materia de conservación y control, el grupo parlamentario Vox reclama "incrementar la vigilancia ambiental, con más medios humanos y materiales, garantizando la presencia permanente de agentes medioambientales y técnicos que realicen labores continuas de supervisión".

En relación con el acceso de visitantes, se defiende la necesidad de mejorar las infraestructuras, ampliando las zonas de aparcamiento y otras instalaciones, priorizando que estas ampliaciones se sitúen en la parte baja del acceso para reducir el impacto sobre el entorno natural. En esta línea, también se solicita aumentar la frecuencia de las lanzaderas de autobuses desde estas zonas de estacionamiento.

Vox también propone reforzar el Centro de Visitantes Torcal Alto, dotándolo de más recursos humanos, materiales y científicos, aprovechando las más de 200.000 visitas anuales como motor de empleo local, mejorando la atención al público y la interpretación ambiental.

La iniciativa subraya la necesidad de compatibilizar el uso público con la conservación del espacio natural, reforzando las labores de limpieza, mantenimiento de infraestructuras y accesos, y evitando que la falta de mantenimiento limite actividades de investigación, turismo o deportivas.

Además, se solicita evaluar y, en su caso, frenar aquellos megaproyectos de energías renovables e infraestructuras que puedan afectar negativamente al paisaje o al equilibrio ecológico del entorno de El Torcal, especialmente cuando existan informes ambientales desfavorables.

El texto también apuesta por impulsar programas de educación ambiental y conservacionismo basados en el conocimiento científico, el respeto al patrimonio natural y la identidad rural, promoviendo contenidos divulgativos alejados de planteamientos partidistas.

Por último, Vox reclama fomentar la colaboración con universidades, centros de investigación y entidades especializadas, para convertir El Torcal en un modelo de conservación de espacios kársticos a nivel nacional e internacional, así como promover la investigación arqueológica, habilitando partidas presupuestarias específicas para ello en los próximos presupuestos autonómicos.

Purificación Fernández, diputada del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía por Málaga, ha expresado la necesidad de "proteger y promocionar uno de los paisajes más singulares y emblemáticos de Andalucía" al representar "el vínculo entre el mundo rural y nuestra tierra, el equilibrio entre lo humano y la naturaleza y la continuidad de un legado que generaciones de agricultores, pastores y vecinos han sabido conservar sin necesidad de grandes planes ni burocracias".

Fernández ha criticado que en los últimos años, "El Torcal ha sufrido una preocupante degradación ambiental y social" debido a "la falta de vigilancia efectiva". A esto suma "los riesgos derivados de proyectos industriales mal planificados, como son los megaproyectos eólicos y fotovoltaicos que amenazan el paisaje y el equilibrio ecológico del entorno".

"La puesta en valor de El Torcal debe contribuir al desarrollo de su comarca. Andalucía no necesita más restricciones, sino oportunidades, promoción del turismo rural, mejora de los accesos, apoyo a guías, ganaderos y pequeños negocios locales que cuidan el territorio y lo mantienen vivo. El abandono y la burocracia no conservan la naturaleza, la destruyen", ha sentenciado.