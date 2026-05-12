Vox reclama "inversión real" en vivienda y presencia policial "permanente" en barrios como Palma-Palmilla

El candidato de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas Jesús Ruiz Ballesteros junto al portavoz del grupo municipal, Antonio Alcázar. - VOX

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas Jesús Ruiz Ballesteros ha visitado este martes el barrio malagueño de Palma-Palmilla, donde ha criticado "el abandono absoluto" que sufren sus vecinos tras "años y décadas de olvido por parte del PP y PSOE". Así, entre otros, ha reclamado "inversión real" en vivienda y presencia policial "permanente".

Ruiz Ballesteros ha explicado que los residentes de la zona le han trasladado su "preocupación" por "la necesidad urgente de aumentar la seguridad, incrementar la inversión en viviendas y actuar frente a la existencia de una barbaridad de narcopisos y de okupación". En ese sentido, ha advertido de que los vecinos "están hartos de la inseguridad que sufren a diario".

El candidato de Vox ha recordado que, según han relatado los propios vecinos, "sin ir más lejos, ayer hubo un asesinato", un episodio que, ha señalado, "evidentemente cansa y preocupa a quienes viven en el barrio".

Ruiz Ballesteros ha valorado "el trabajo de los vecinos de Palma-Palmilla", que "se tienen que organizar ellos mismos ante la falta de inversión y de respuesta de las administraciones".

"Son los propios vecinos los que sacan a chavales de la droga, los que hacen la verdadera integración y los que ejercen la solidaridad real en su propio barrio", ha subrayado el candidato de Vox por Málaga.

Frente a esta situación, Ruiz Ballesteros ha defendido que Vox lleva tiempo planteando "un plan para aumentar la inversión real en Palma-Palmilla, con el objetivo de garantizar policía permanente, más seguridad y protección para comerciantes, familias, mayores y mujeres que apenas pueden pasear con tranquilidad por estos barrios".

También ha recordado que Palma-Palmilla "es uno de los 15 barrios más pobres de toda España, con una renta media anual de 7.640 euros, una cifra que ha calificado como absolutamente insuficiente para una familia medianamente normal".

"El próximo 17 de mayo esto es lo que nos jugamos en las elecciones andaluzas: el sentido común y la prioridad nacional", ha concluido Ruiz Ballesteros.

