Chaves critica que Moreno utilice muertes de guardias civiles y Adamuz en campaña: Su moderación "es una impostura"

El Expresidente Socialista De La Junta De Andalucía Manuel Chaves En Un Acto Electoral En Málaga. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente socialista de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha criticado que el presidente andaluz y candidato del PP a la reelección Juanma Moreno, "utilice la muerte de dos guardias civiles o de 47 personas en el accidente ferroviario" de Adamuz (Córdoba) en el debate electoral de este pasado lunes. "Me sorprendió de una persona que se da de moderado y creo que muchas veces la moderación es simplemente en el señor Moreno una impostura", ha dicho.

"Me pareció muy bien que el presidente suspendiera la campaña y estableciera un día de luto --por la muerte de los dos agentes en Huelva--, lo que me parece no tan bien que de pronto utilice la muerte de dos guardias civiles en la campaña electoral o de 47 personas muertas en el accidente ferroviario", ha dicho en rueda de prensa en Málaga, junto al candidato número uno del PSOE por Málaga en las próximas elecciones andaluzas, Josele Aguilar.

Así, ha considerado "ofensivo sobre todo para un cuerpo y una familia" el "utilizar en una campaña electoral la muerte de dos guardias civiles que han muerto en un accidente, que la investigación dirá lo que tenga que decir". "Me parece que no es muy lógico", ha apostillado, al tiempo que ha considerado que en ambos asuntos "hay que guardar mucho respeto y hay que tener mucho cuidado, porque no se puede utilizar de la manera que se utilizó".

Al respecto, ha manifestado que en el debate del lunes pasado "el señor Moreno Bonilla no dijo absolutamente nada, es decir, algo que pudiera ser interesante para la opinión pública andaluza" y ha apuntado que por contra en este "habló de dos temas, además que uno se puede sorprender cuando quieres hablar de lo que es gestión del señor Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía".

Por eso, ha dicho que le sorprendió "de una persona que se da de moderado" y ha apuntado que "con moderación solo no se resuelven los problemas de Andalucía". "Para que se resuelvan los problemas de Andalucía, además de moderación, que no me voy a oponer a ella, de cortesía, de estabilidad, no estancamiento, hacen falta gestión y hacen falta recursos", ha manifestado el expresidente andaluz.

"Porque los problemas de la sanidad, de la educación, de la dependencia, los problemas de la infraestructura no se resuelven solamente con moderación", ha incidido Chaves, quien ha criticado, igualmente, que hayan pasado tantos días de campaña "sin que el señor Moreno Bonilla haya dicho absolutamente nada, por ejemplo, cuál es su modelo de financiación autonómica tanto que lo critica".

En este punto, ha afeado al candidato del PP que "siempre se está escondiendo detrás del anticatalanismo", cuando, ha apuntado, "hay un modelo de financiación autonómica que ofrece a Andalucía 5.700 millones más que a Cataluña".

