Por Andalucía critica que PP "se ceba" con colegios públicos "ante cierre de aulas" y pide bajada de ratio

La candidata de Por Andalucía, Micaela Jiménez, y la coordinadora provincial de IU y concejala de Con Málaga en el Ayuntamiento de la capital, Toni Morillas, junto a madres, padres, docentes y representantes sociales ante el CEIP Neill. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 2 de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Micaela Jiménez, ha criticado en la concentración convocada por la comunidad educativa a las puertas del CEIP Neill "contra el cierre de aulas públicas y por la bajada de ratios" que "esto es un claro ejemplo de la política educativa de Moreno: cerrar aulas públicas para favorecer la privada".

Jiménez ha incidido en que "este distrito está muy castigado, está intensamente castigado, porque es un distrito popular. La calidad educativa necesita bajar la ratio ya. Es de sentido común tener aulas con 16 alumnos, yo creo que eso todo el mundo lo entiende, por eso no entendemos ese empeño en la Junta en aprovechar la bajada de la natalidad para mantener ratios insostenibles e insoportables, tanto para los profesionales como para el alumnado".

"Y si hablamos de alumnado con necesidades educativas especiales --ha continuado--, la promesa de Moreno Bonilla ha sido que cada alumno, que cada alumna con necesidades educativas especiales, de cara a la ratio iba a contar el doble, pero es evidente que no piensa cumplir esa promesa. Aquí tenemos el claro ejemplo".

En este punto, la candidata ha señalado que "en Por Andalucía lo tenemos clarísimo. Bajada de ratio ya, si queremos una calidad educativa para todo el alumnado, bajada de ratio ya, si queremos que los profesionales trabajen en condiciones adecuadas, y bajada de ratio ya, si queremos que la escuela pública de una enseñanza de calidad como se merece el alumnado y como se merecen las familias".

Por último, Jiménez ha subrayado que "es insoportable tener a la familia en esta incertidumbre. Moreno Bonilla se le llena la boca de conciliación, ¿pero cómo van a conciliar las familias que tengan un alumno en este centro, un hijo en este centro y una hija en otro centro? ¿A las nueve de la mañana qué hacen? ¿Se parten por la mitad? ¿Tirar de los abuelos y las abuelas si es que las tienen? Eso no es conciliación". "Moreno no cuida la enseñanza pública y le importa la conciliación un rábano", ha concluido.

Por su parte, la coordinadora provincial de IU y portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha mostrado todo el apoyo de su grupo municipal a la comunidad educativa del centro y ha recordado que "estuvimos aquí hace justo un año exigiendo a la Junta que no recortara los recursos especializados que atienden la diversidad, y hoy volvemos a hacerlo acompañando a su comunidad educativa en una exigencia que es de justicia, que es que no se recorte ni una línea educativa pública".

Morillas ha criticado que "el Partido Popular se está cebando. Se ceba con los colegios públicos en los barrios trabajadores de la ciudad de Málaga en una operación que tiene que ver con seguir favoreciendo a la educación concertada, al mismo tiempo que elimina centenares de líneas educativas públicas en la provincia de Málaga y en nuestra ciudad y que recorta los recursos especializados que atienden la diversidad dentro de las aulas".

Por último, ha incidido en que "nuestro grupo municipal lo tenemos muy claro, la educación pública es la que garantiza derechos. La educación pública e inclusiva es la que garantiza que todos los niños y las niñas, independientemente de cuál sea el poder adquisitivo de sus familias, tengan garantizado el derecho a la educación, que es un derecho fundamental, y tengan garantizado el derecho a la igualdad de oportunidades".

"Así que vamos a seguir exigiendo, junto a ellas, junto a las madres y los padres, que hoy se han vuelto a movilizar, que no se recorte ni una línea educativa pública más, que no se recorte ni un recurso especializado más, porque está en juego el derecho a la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas", ha concluido.

