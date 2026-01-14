Vox reclama a Moreno y De la Torre que pongan el centro de menores infractores de Málaga "al lado de sus casas"

Manuel Gavira, portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, ha reclamado a Juanma Moreno y Francisco de la Torre que pongan el Centro de Internamiento de Menores Infractores de Churriana, Málaga, "al lado de sus casas". - VOX

MÁLAGA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha criticado "la pesadilla" que están viviendo los vecinos de la urbanización de El Olivar, ubicada en el distrito de Churriana de Málaga capital, debido al Centro de Internamiento para Menores Infractores (CIMI) instalado en esa ubicación "por decisión del Gobierno de Moreno y el Ayuntamiento de Málaga".

Gavira ha criticado la que ha considerado "falta de seguridad que genera este centro de menores de Churriana, algo de lo que ya advirtió el grupo parlamentario Vox cuando registró una iniciativa para rechazar su apertura".

Al respecto, ha dicho que desde la Junta de Andalucía "se nos dijo que estos centros eran seguros" y que "no criminalizásemos ni cayésemos en los tópicos". "¿Qué ha pasado luego? Pues que el tiempo nos ha dado la razón a Vox y también a los vecinos", ha añadido.

Además, Manuel Gavira ha reclamado al alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, "que no profundice en la cuestión, sino que rectifique". "Si tiene la necesidad de cambiar la ubicación por los problemas que se están produciendo, le vamos a dar tanto a él como a Moreno Bonilla una ubicación: que pongan los centros de internamiento de menores y los centros de 'menas' al lado de sus casas", ha declarado.

"Ya está bien que los vecinos tengan que soportar las consecuencias de sus políticas mientras Moreno Bonilla y el señor De la Torre viven muy tranquilos", ha dicho el portavoz de Vox en Andalucía.

Por su parte, Antonio Alcázar, portavoz del grupo municipal Vox en Málaga, ha calificado de "insensato" que el CIMI esté ubicado en la urbanización de El Olivar ya que "no reúne las condiciones ni de seguridad, ni de servicios, ni de movilidad".

"Desde Vox vamos a seguir oponiéndonos a que este centro siga abierto. Vamos a solicitar el cierre cautelar hasta que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía decidan una nueva ubicación", ha anunciado Alcázar.