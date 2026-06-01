Vox registrará iniciativas en la provincia de Málaga para "prohibir los rezos islámicos en espacios públicos"

El presidente provincial de Vox, Antonio Sevilla, junto al portavoz y la viceportavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Alcázar y Yolanda Gómez. - VOX

MÁLAGA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial de Vox, Antonio Sevilla, ha comparecido este lunes junto al portavoz del grupo municipal Vox en Málaga, Antonio Alcázar, para informar de que la formación promoverá mociones en toda la provincia de Málaga "para vetar los rezos islámicos en espacios públicos".

Sevilla ha señalado que "la semana pasada, en la provincia de Málaga se pudieron observar rezos islámicos masivos en un parque infantil (Málaga capital) y en el Polideportivo de San Miguel de Torremolinos" y ha añadido que "estos rezos islámicos contaron con el visto bueno del Partido Popular".

"Queremos criticar eso, la utilización de estos espacios públicos de un parque infantil para los rezos de una religión que atenta directamente contra la identidad cultural nuestra española, contra nuestras señas de identidad, contra nuestras tradiciones, pero lo más preocupante de esto es que no es un hecho aislado, estamos viendo cómo está ocurriendo también en otros puntos de la provincia como por ejemplo en Torremolinos, con el visto bueno del Ayuntamiento de Torremolinos", ha dicho.

El presidente de Vox Málaga ha incidido en "no queremos la islamización de nuestros barrios, no queremos el uso de los espacios públicos que deben de disfrutar todos los españoles, todos los niños para fomentar una religión que atenta directamente contra la identidad cultural española, contra principios fundamentales como son el de la libertad de religión, el principio fundamental de la igualdad entre el hombre y la mujer o contra los derechos de los homosexuales".

"No queremos esa islamización de los barrios malagueños, no queremos la islamización de la provincia malagueña", ha insistido Sevilla, al tiempo que ha señalado que Vox "va a realizar una serie de iniciativas en los municipios, en diversos municipios para prohibir, para exigir a los equipos de Gobierno que se prohíba el uso de espacios públicos para estos rezos multitudinarios islámicos, y cualquier otra acción que atente directamente contra nuestra seña de identidad y contra nuestra cultura".

Por último, Sevilla ha criticado que "mientras el PP permite estos rezos islámicos, son muchos los vecinos y asociaciones culturales que se encuentran trabas e impedimentos por parte de las autoridades, cuando piden celebrar actos o reuniones en espacios públicos".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Vox Málaga ha asegurado que el Partido Popular "no debe facilitar espacios públicos para rezos islámicos, tradiciones que nada tienen que ver con nosotros". "¿Qué va a ser lo siguiente? ¿La fiesta del cordero?, se ha preguntado.

"Este mismo mes queremos presentar una iniciativa para que prohíban el uso de espacios públicos para este tipo de cuestiones", ha concluido Alcázar.