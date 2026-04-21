Vuelve a crecer la recogida selectiva de envases ligeros y papel-cartón en la Costa del Sol Occidental

Archivo - Recogida de residuos en una imagen de archivo. - MANCOMUNIDAD - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El Complejo Ambiental Costa del Sol, propiedad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y gestionado por Urbaser, trató durante el primer trimestre de 2026 un total de 84.112 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU), lo que supone un incremento del 9% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se gestionaron 77.358 toneladas.

Todos los municipios de la Costa han registrado incrementos en esta fracción, siendo Istán, Manilva y Mijas, en este orden, los que más lo han notado, han señalado desde la Mancomunidad Occidental en un comunicado.

Los datos del primer trimestre confirman la evolución positiva, sobre todo, de la recogida selectiva de envases ligeros y papel-cartón, que sigue siendo la mejor herramienta para avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible y eficiente.

ENVASES LIGEROS

Por otro lado, han detallado que la recogida selectiva de envases ligeros registró un nuevo aumento durante el primer trimestre de 2026. En total se recogieron 3.992 toneladas, frente a las 3.819 toneladas del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 5%.

Este crecimiento se repite en la mayor parte de los municipios de la Costa del Sol Occidental, consolidando la tendencia al alza del contenedor amarillo y el compromiso ciudadano con la separación correcta de los residuos.

PAPEL Y CARTÓN

La fracción de papel-cartón continúa siendo la que presenta un mejor comportamiento. Durante los tres primeros meses de 2026 se recogieron 3.219 toneladas, lo que representa un aumento del 14% con respecto al primer trimestre de 2025, cuando se trataron 2.818 toneladas.

La mayoría de los municipios de la comarca registraron incrementos interanuales en este material, lo que confirma la mejora progresiva en la recogida del contenedor azul.

Por otro lado, en cuanto al vidrio, la recogida en el primer trimestre del año alcanzó las 3.093 toneladas, frente a las 3.284 toneladas del mismo periodo del año anterior, lo que supone un ligero descenso del 5,8%.

A pesar de esta bajada global, varios municipios mantienen incrementos significativos que compensan parcialmente la evolución irregular de esta fracción.

Estos datos siguen invitando al optimismo, pero también nos recuerdan que es fundamental perseverar en la concienciación ciudadana y en la correcta separación en origen para avanzar hacia la máxima circularidad de los residuos y cumplir los objetivos marcados por Europa.