Vuelve el Festival de Artes Vivas para convertir Málaga en el epicentro de propuestas escénicas contemporáneas

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MÁLAGA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Festival de Artes Vivas (FAV), organizado por la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, se celebrará del 13 al 25 de abril con un programa que reunirá performances, danza, teatro y talleres participativos, entre otras actividades.

La pasada edición tuvo lugar entre el 24 y el 26 de abril de 2025. El festival se desarrollará durante dos semanas en el Centre Pompidou Málaga, el Museo Casa Natal Picasso, la Colección del Museo Ruso / MEET y el MUCAC La Coracha.

Estos centros acogerán propuestas que invitarán al público a experimentar nuevas formas de relación con los espacios expositivos a través de acciones en vivo, procesos creativos abiertos y proyectos participativos, han indicado en un comunicado.

La apertura tendrá lugar el 13 de abril en el Centre Pompidou Málaga con la actuación de danza de David Coria y el cantaor David Lagos, que presentarán el resultado de su residencia artística dentro del programa 'In Progress', dedicado a la creación flamenca contemporánea.

La programación incluye proyectos multidisciplinares como 'Qué importa el abismo', de Aïda Colmenero Dïaz, en la Colección del Museo Ruso / MEET. Esta propuesta combina danza, literatura y cine a través de una performance, la proyección de cortometrajes protagonizados por mujeres africanas y un encuentro con la artista.

El festival contará además con la performance 'El trabajo del tiempo: la práctica de la espera', de Marc Montijano, que se desarrollará en el MUCAC La Coracha. Esta acción forma parte del proyecto 'Metamorfosis' donde el artista profundiza en la capacidad humana de cambio y en los sentimientos que surgen durante el proceso de transformación.

Asimismo, la performer Rocío Texeira, junto al alumnado de la Facultad de Educación, presentará la pieza 'Yo / contigo / aquí. introspección colectiva frente al espejo' en la Colección del Museo Ruso/MEET.

El teatro también estará presente con 'Ruido', una comedia de Jose Padilla interpretada por Zaira Montes y Juan Vinuesa, que aborda temas como la precariedad laboral, la mentira y los encuentros inesperados. La sesión teatral tendrá lugar en el Centre Pompidou Málaga.

El festival incluirá la grabación en directo del programa cultural 'La Sala', de Radio Nacional de España, dirigido por Daniel Galindo. Será en el Museo Casa Natal Picasso y estará abierta al público.

'LUCERO', EJE DEL FESTIVAL

Por otro lado, han detallado que uno de los ejes de esta edición será 'Lucero', una intervención performativa de Alessandra García que se desarrollará durante ocho días consecutivos en el Centre Pompidou Málaga.

La artista ocupará distintos espacios del centro con una serie de acciones que dialogarán con el público y con el propio edificio. Cada jornada propondrá una situación diferente: desde intervenciones coreográficas en distintas salas expositivas hasta acciones participativas, conversaciones abiertas o la intervención de 24 horas continuadas en la que la artista realizará acciones cada 60 minutos.

Con este proyecto performativo, Alessandra García no propone un espectáculo al uso, sino una convivencia temporal con el arte. Una experiencia que sucede entre la exposición, la performance y la vida cotidiana.

Aunque algunas de estas acciones estarán reservadas a quienes visiten las salas, la presencia de la artista en el Centre Pompidou Málaga se hará visible más allá del espacio físico, a través de los perfiles del centro en redes sociales, especialmente en Instagram.

TALLERES PARTICIPATIVOS

FAV 2026 incorporará actividades participativas, como es el caso del proyecto 'Parque', desarrollado por Cristian Alcaraz y Violeta Niebla. Esta propuesta combina escritura en tiempo real, performance y la mediación con distintas comunidades.

A partir de textos y acciones creadas con varios colectivos, 'Parque' construye en directo un retrato de la vida en un espacio compartido. El 17 de abril se presentará un nuevo capítulo en la Colección del Museo Ruso/MEET, tras varios talleres desarrollados con asociaciones locales y colectivos en riesgo de exclusión social en el Museo Casa Natal Picasso, el Centre Pompidou Málaga y MUCAC La Coracha.

CIERRE DEL FESTIVAL

En la recta final, el 25 de abril, el bailarín Gero Domínguez presentará 'Yo no soy la obra' en la Colección del Museo Ruso/MEET, una propuesta multidisciplinar que combina danza, cante flamenco, poesía y música contemporánea, acompañado por la voz de Perrate y la guitarra de Maui de Utrera.

A continuación, se celebrará un encuentro con algunos de los artistas participantes en el festival para reflexionar sobre sus procesos creativos y su experiencia en este evento, que estará moderado por Daniel Galindo. La programación concluirá con una sesión musical con DJ y un encuentro entre el público y los artistas, poniendo fin a dos semanas de actividades que convertirán los distintos centros expositivos en espacios de creación contemporánea.