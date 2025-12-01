WiemsPro logra préstamo Enisa de 240.000 euros gracias a CTA para lanzar traje sensorizado de entrenamiento deportivo

WiemsPro logra un préstamo Enisa de 240.000€ gracias a CTA para lanzar un traje sensorizado de entrenamiento de deportistas. - CTA

MÁLAGA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La 'startup' malagueña WiemsPro ha conseguido, gracias al asesoramiento y acompañamiento de CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía), un préstamo participativo Enisa de 240.000 euros para llevar al mercado un traje sensorizado para el entrenamiento de deportistas. El traje deportivo sensorizado controla movimiento, ritmo cardíaco y activación muscular para medir el rendimiento real y preciso del deportista durante el entrenamiento y su evolución en el tiempo.

El socio fundador de WiemsPro, Francisco Javier Núñez, apunta que "el apoyo recibido de CTA ha sido clave, fundamentalmente por su profundo conocimiento de los requisitos de las diferentes líneas de financiación de Enisa, la capacidad del equipo consultor de comprender la actividad de la empresa desde una perspectiva tanto tecnológica como económica, y su acierto en plasmar todo ello en una memoria de proyecto ganadora". Igualmente, destacó "la capacidad del equipo CTA y su experiencia a la hora de manejar los tiempos y mantener en todo momento una interlocución eficaz con Enisa."

El acompañamiento prestado por CTA a WiemsPro se enmarca en su servicio de apoyo para la captación de financiación externa a emprendedores de base tecnológica, con el que CTA tiene una tasa de éxito superior al 94% en Enisa y superior al 45% en el programa Neotec del CDTI, entre otros programas.

Enisa es la Empresa Nacional de Innovación, que depende de la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, integrada, a su vez, en el Ministerio de Industria y Turismo. Ofrece apoyo financiero a través de préstamos, sin avales ni garantías personales, dirigidos a startups y pymes innovadoras que quieran crecer y consolidarse en el mercado. CTA ayuda a este tipo de empresas a preparar y presentar sus solicitudes para conseguir esta financiación.

La compañía Bio Sensors Suit Group SL nació en Málaga en 2016 y comercializa productos y servicios bajo la marca WiemsPro. En concreto, comercializa un sistema inalámbrico de electroestimulación muscular (EMS) para todo el cuerpo pionero a nivel mundial y con aplicaciones en deporte, fitness y salud. La compañía ya exporta a más de 70 países de todo el mundo.

El producto original de WiemsPro es un traje de electroestimulación muscular wireless o sin cables para mejorar el rendimiento en el deporte y con una versión para centros de estética, orientada a reducir la grasa muscular y tonificar el músculo.

Ahora, y gracias a este préstamo de Enisa conseguido con el asesoramiento de CTA, WiemsPro va a llevar al mercado una evolución de este traje deportivo equipado con sensores para medir el rendimiento real y preciso del deportista.

WiemsPro ha colaborado con 10 federaciones deportivas de disciplinas como triatlón, tiro con arco, golf, boxeo o kickboxing y muaythai, entre otras, para desarrollar y probar el nuevo traje.

Los nuevos trajes sensorizados de WiemsPro están equipados con sensores de movimiento, acelerómetros y giroscopios que capturan datos en tiempo real y la biomecánica del deportista (postura, equilibrio y movimiento). Ofrecen una retroalimentación inmediata y precisa, resultando especialmente útiles en disciplinas deportivas y en fisioterapia para mejorar el rendimiento y la recuperación.

Adicionalmente, incluyen sensores sanitarios como Electrocardiografía (ECG) para la monitorización del ritmo cardíaco, Electromiografía de superficie (no invasiva) para el análisis de la activación muscular, Oxigenación muscular (SmO2) para medir la saturación de oxígeno en los músculos en tiempo real, Glucosa (no invasivo) mediante tecnología LED, Frecuencia cardíaca (HR) y variabilidad (HRV), Bioimpedancia para la medición de composición corporal y control de hidratación.

Cabe destacar que WiemsPro acaba de ser reconocida por la red Málaga Startup Network como una de las empresas innovadoras malagueñas con mayor potencial.