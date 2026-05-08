Ximena Carnevale y 'La Chachi' protagonizan la semana en La Térmica con danza, cine y cómic de autora

Muestra 'El camino cuenta’ de Violeta Lópiz - DIPUTACIÇON

MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, presenta su programación para la semana del 11 al 17 de mayo con una propuesta que reúne cine, danza, lectura y formación desde distintas perspectivas de la creación actual.

El martes 12 de mayo, a las 19,00 horas, el centro acoge una nueva sesión del ciclo 'De estreno con Filmin', que arranca con la proyección de 'My Eternal Summer' (Dinamarca, 2025), una de las producciones recientes del cine europeo. Esta colaboración permite al público acceder a una cuidada selección de títulos contemporáneos en pantalla grande a lo largo de la temporada.

Por otro lado, el jueves 14 de mayo, a las 18,00 horas, tendrá lugar una nueva cita del club de lectura de cómic de autora, coordinado por Juan Naranjo, que en esta ocasión abordará 'Aguagim', de Marina Sáez. A través de una estética colorida e incluso naïf, la autora trata temas tan actuales como el patriarcado, los prejuicios racistas y homófobos, la corresponsabilidad o la precariedad laboral, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Ese mismo día, a las 19,00 horas en Sala 005, el ciclo 'Carne de baile' presenta la pieza 'Criolla', de Ximena Carnevale, una investigación escénica que revisita el malambo --tradicionalmente vetado a las mujeres-- desde una perspectiva contemporánea.

El ciclo, coordinado por María del Mar Suárez 'La Chachi', pone el foco en nuevas corporalidades y formas de representación, abriendo un espacio donde la escena se convierte en lugar de exploración, identidad y expresión.

PROGRAMACIÓN VINCULADA A MUESTRAS, TALLERES Y TÉRMICA VILLAGE

La programación continuará el viernes 15 de mayo, a las 18,30 horas en Sala 001, con la proyección de 'Muchacha junto a una ventana leyendo una carta', dentro del ciclo de cine vinculado a la exposición de Irene González, 'Si recordar fuera olvidar'. La sesión incluirá un coloquio posterior en torno a la película y sus conexiones con el universo de la artista.

Asociada a la exposición 'El camino cuenta', de la ilustradora Violeta Lópiz, el 16 de mayo se realizará un laboratorio creativo para niños que invita a explorar la muestra desde la experimentación y el juego.

Ambas exposiciones: 'Si recordar fuera olvidar', de Irene González, y 'El camino cuenta', de Violeta Lópiz, pueden visitarse en el horario habitual del centro hasta el 24 de mayo.

Asimismo, a lo largo de la semana, La Térmica continuará ofreciendo una amplia oferta formativa con propuestas dirigidas a distintos perfiles. Entre ellas destacan el curso de arte y diseño en pintura decorativa (13 de mayo), el taller de collage creativo (14 de mayo) y el LAB Fusión de danza contemporánea (15 de mayo), así como actividades específicas para público infantil y familiar, como talleres de animación y diseño para manga, programación de videojuegos, robótica educativa o cerámica infantil.

Además, la agenda tiene también como uno de los platos fuertes la próxima cita de La Térmica Village, que tendrá lugar el 9 de mayo en la Plaza Ochavada de Archidona, de 17,00 a 00,00 horas.

Esta nueva parada llevará al espacio público una jornada de música en directo y propuestas creativas con artistas como Cervatana, Niños Bravos, Juancasupersub y Arrecío, reforzando el compromiso del centro con la descentralización cultural en la provincia.