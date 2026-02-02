Las XXII Jornadas Andaluzas de Podología reunirán esta semana a unos 200 profesionales en Fuengirola (Málaga)

Jornadas Andaluzas de Podología. (Foto de archivo). - COLEGIO DE PODÓLOGOS DE ANDALUCÍA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

Las XXII Jornadas Andaluzas de Podología, organizadas por el Ilustre Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía, congregarán en Fuengirola (Málaga) durante los próximos días 6 y 7 de febrero a cerca de 200 profesionales sanitarios especialistas en la salud del pie para "compartir conocimientos, debatir los retos actuales de la profesión y fomentar la formación continuada".

Así lo han avanzado este lunes desde el Colegio de Podólogos de Andalucía en una nota en la que se detalla que este encuentro se celebrará en el Hotel IPV Palace & SPA, y está previsto que a su inauguración acudan diversos representantes institucionales como el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y la alcaldesa de Fuengirola, Ana María Mula, "poniendo de manifiesto el respaldo de las administraciones públicas a la formación sanitaria especializada", según valoran desde la entidad organizadora.

Durante dos días intensivos de actividades formativas, el programa de las jornadas ofrecerá una combinación de ponencias, mesas científicas, talleres prácticos y espacios de comunicación científica, "diseñados para dar respuesta a las necesidades actuales de la podología y favorecer la actualización profesional de los asistentes".

La ponencia inaugural ofrecerá una reflexión en profundidad sobre el trabajo de investigación 'Ortopodología "Made in Andalucía": 20 Años de Investigación sobre la Efectividad de los Soportes a Medida', por la que su autor, el doctor Pedro Munuera Martínez, aporta su visión académica y clínica, "de alto valor para los asistentes".

A lo largo de las distintas sesiones se abordarán cuestiones "de especial relevancia para la práctica clínica diaria", junto a la presentación de investigaciones, casos clínicos y experiencias profesionales en formatos oral y póster.

Según ha indicado la presidenta del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía, Rosario Correa, "estas jornadas reflejan el compromiso de la podología andaluza con una formación rigurosa, práctica y alineada con la realidad clínica".

"Durante dos días, los podólogos andaluces nos reuniremos para abordar, a través de ponencias y talleres, cuestiones que van desde la biomecánica y el deporte hasta la cirugía y el perfeccionamiento en técnicas ecoguiadas, con el objetivo de seguir mejorando la atención que prestamos a nuestros pacientes", ha abundado.

El programa se desarrollará durante la jornada del viernes 6 y la mañana del sábado 7, e incluirá también un área expositiva para profesionales, en la que distintas firmas del sector presentarán "las últimas innovaciones tecnológicas y terapias para el tratamiento del pie, favoreciendo el contacto directo entre profesionales y empresas especializadas".

Con más de dos décadas de trayectoria, las Jornadas Andaluzas de Podología "se han consolidado como una cita imprescindible para los profesionales del sector, reforzando el compromiso del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía con la formación continuada, la excelencia asistencial y la mejora de la atención a los pacientes".