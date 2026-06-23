Zahara protagoniza la última gran cita de junio en La Térmica con una nueva sesión de 'Una décima de segundo'

La artista Zahara en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, despide el mes de junio con una programación que combina música, conversación y cine. La artista Zahara protagonizará una nueva sesión del ciclo 'Una décima de segundo', mientras que el proyecto provincial 'Cine en nuestra zona', impulsado junto al Festival de Málaga, hará parada en la localidad malagueña de Manilva con la proyección de 'Rivales'.

La programación comenzará el jueves 25 de junio, a las 20.00 horas, con una nueva cita de 'Una décima de segundo', el ciclo coordinado por el periodista y divulgador musical Ángel Carmona que propone encuentros íntimos en torno a la música. Concebido como un espacio donde la escucha se convierte en experiencia compartida, el formato prescinde de grabaciones y registros para ofrecer conversaciones únicas e irrepetibles, ha señalado la Diputación en un comunicado.

En esta ocasión, la invitada será Zahara, una de las artistas más relevantes de la música alternativa española. Con una trayectoria marcada por la evolución constante, la experimentación y la autogestión, la cantante conversará con Ángel Carmona sobre su proceso creativo, su carrera y las distintas etapas que han definido un universo artístico construido a través de trabajos como 'Santa', 'Astronauta', 'Puta' o 'Lento Ternura'. El encuentro ofrecerá al público la oportunidad de acercarse a una de las creadoras más influyentes del panorama musical actual desde un formato cercano y personal.

La programación continuará en Manilva el viernes 26 de junio con una nueva parada de 'Cine en nuestra zona', el proyecto impulsado por La Térmica y el Festival de Málaga para acercar el cine a municipios de la provincia que no cuentan con salas de exhibición estables.

En esta ocasión, el Auditorio Civima de Manilva acogerá, a las 20.30 horas, la proyección de 'Rivales', la película dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Zendaya, Mike Faist y Josh O'Connor. Ambientada en el competitivo circuito del tenis profesional, la cinta explora las relaciones personales, la ambición y la rivalidad a través del reencuentro de tres personajes marcados por un pasado común. La entrada será libre hasta completar aforo.

EXPOSICIONES

Más allá de la programación de actividades, el público que acuda a La Térmica durante estas fechas tendrá la oportunidad de visitar las dos grandes exposiciones inauguradas este mes. En 'Murmuración', el artista estadounidense Ryan Schneider presenta el resultado de su residencia artística en el centro, una muestra que reúne las obras creadas durante su estancia en Málaga y que refleja su particular universo visual, marcado por la conexión con la naturaleza, la mitología y el misticismo. La exposición podrá visitarse en la Sala 017 hasta el 13 de septiembre.

También está abierta al público 'Tangere', el nuevo proyecto del artista madrileño Nacho Martín Silva, una propuesta concebida específicamente para La Térmica que explora la percepción, la representación y la inclusión a través de un proceso colaborativo con personas invidentes de la ONCE.

La muestra, que podrá visitarse en la Sala 014 hasta el 20 de septiembre, invita al visitante a cuestionar las distintas formas de mirar y comprender la realidad desde el arte contemporáneo.

Por otro lado, la programación formativa de la semana continuará con nuevas actividades dirigidas a públicos de todas las edades. Se incluye nuevas sesiones de baile swing organizadas por Málaga Swing (23 y 24 de junio). El curso 'Arte + Diseño de Pintura Decorativa' impartido por Elena Nuez (Bicocacolors) será el 24 de junio.

La Térmica Mini celebrará el 26 de junio un nuevo taller de 'Animación, arte y diseño gráfico para manga, anime y videojuegos', organizado en colaboración con EducaGamer, mientras que el 27 de junio tendrán lugar las sesiones de 'Programación de videojuegos con Roblox y Unity' y el 'Máster de Robótica Educativa Galilei Kids', además de los talleres de robótica educativa de fin de semana.