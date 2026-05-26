Alcaudete y Torreperogil acogerán este verano en la provincia de Jaén el Campus Experience de la Fundación Real Madrid

Presentación del Campus Experience 2026 en la provincia de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 26 May. (EUROPA PRESS) -

Alcaudete y Torreperogil serán las sedes del Campus Experience que la Fundación Real Madrid desarrollará este verano en la provincia de Jaén de la mano de la Diputación de Jaén con la previsión de reunir a unos 200 niños y jóvenes.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, y el responsable de Relaciones Institucionales de la citada fundanción, Félix González, han presentado este martes esta actividad, en un acto que también ha contado con los alcaldes de ambos municipios, Yolanda Caballero y José Ruiz.

Reyes ha destacado que este campus "se ha convertido en los últimos años en una cita fija del calendario de actividades veraniego" de la provincia. De hecho, es el sexto año consecutivo en el que "acoge esta propuesta, impulsada por una fundación que pertenece a uno de los clubes deportivos más importantes y prestigiosos del mundo".

Al respecto, ha recordado que la llegada de esta iniciativa al territorio jiennense se produjo en 2021, "cuando estaba al frente de la Comisión de las Diputaciones de la FEMP y hubo una reunión con la Fundación Real Madrid para llevar esta actividad por distintas provincias y Jaén fue una de las primeras en ofrecerse".

"Es una suerte que esta iniciativa recale en nuestra tierra porque se centra en algo que va mucho más allá del fútbol y su práctica", ha afirmado. En este sentido, ha hablado de una "escuela de valores que se pueden transmitir a través de un deporte como el fútbol, unos valores que más que deportistas, ayudan a construir personas".

Este verano serán unos 200 jóvenes de entre seis y 17 años los que podrán disfrutar de esta "propuesta deportiva, y también educativa, de primer nivel". En concreto, este Campus Experience de la Fundación Real Madrid se celebrará en Alcaudete del 29 de junio al 3 de julio y en Torreperogil, del 6 al 10 de julio.

La Diputación y los ayuntamientos de estos dos municipios sufragarán parte del coste de la matrícula de los niños y niñas en esta actividad, "lo que facilitará que familias con menos recursos puedan aspirar a que sus hijos puedan inscribirse" en esta propuesta lúdico-deportiva.

En este punto, ha puesto de reliece que se trata de "una gran experiencia que combina deporte, aprendizaje y convivencia, por lo que para todos estos menores estos días suponen una vivencia única e inolvidable".

"Son unos días muy intensos en los que además de practicar fútbol, pueden aprender e interiorizar valores muy importantes tanto en el deporte como para la vida cotidiana, entre los que están el respeto, el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo en equipo, la gestión de las emociones, la igualdad, la confianza, la autoestima, la autonomía o el liderazgo, que se mezclan para forjar futuros deportistas y mejores personas", ha apostillado.

En definitiva, según ha incidido, supone "un proyecto formativo que tiene al fútbol como herramienta, como un medio para alcanzar un fin: inculcar en los niños y niñas valores positivos y muy necesarios para la vida". Además, con este tipo de iniciativas se fomenta "la incorporación del deporte a sus hábitos de vida" y, por tanto, se apoya el deporte base y la formación en valores aparejados a la promoción de una vida saludable.

ÉXITO

Por su parte, el responsable de Relaciones Institucionales de la Fundación Real Madrid ha mostrado su confianza en que "este año de nuevo serán un éxito porque están funcionando muy bien".

"Más allá de que nuestra filosofía, que llevamos desarrollando 25 años, es usar el deporte para formar a estos jóvenes, la aportación que hacen la Diputación y los ayuntamientos permite reducir la matrícula a 75 euros, lo que facilita que muchas familias puedan permitirse que sus hijos tomen parte en este campus", ha comentado.

En cuanto al desarrollo de esta actividad, González ha precisado que "durante una semana, los participantes trabajan cada día distintos valores tanto en el terreno de juego como en las clases, también con el objetivo de que incorporen hábitos deportivos a su vida".

Alcaudete y Torreperogil, que este año serán las sedes de este campus en la provincia de Jaén, se unen a Quesada, Torredelcampo, Martos, Ibros, Linares, Beas de Segura, Úbeda, Peal de Becerro, Mengíbar y Sabiote, donde se ha celebrado en años anteriores con la participación de más de 700 niños y niñas de todo el territorio jiennense.