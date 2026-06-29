Arrancan en Alcalá la Real (Jaén) los Cursos de Verano de la UNED

Inauguración de los Cursos de Verano de la UNED en Alcalá la Real - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Convento de la Trinidad de Alcalá la Real (Jaén) ha sido el escenario elegido para inaugurar los Cursos de Verano que desarrollará la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en esta ciudad hasta el próximo 8 de julio.

En la inauguración han participado el alcalde alcalaíno, Marino Aguilera, el director de la UNED en la provincia de Jaén, Vicente Ruiz, la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, y Pepa Ruiz por la Fundación Caja Rural.

Los Cursos de Verano de la UNED, que alcanzan este año su trigésimo séptima edición, se centrarán en tres temáticas. En concreto, desde este lunes y hasta el 1 de julio se desarrollará el curso titulado 'Trastorno del espectro del autismo: perspectivas actuales'; entre el 1 y el 3 de julio tendrá lugar el que se ha denominado 'Reconstruirse tras la crisis: salud mental, crecimiento personal y proyecto laboral'; y del 6 al 8 de julio concluirá esta cita formativa con la celebración del curso 'Pantallas y redes sociales en menores: adicciones a las tecnologías digitales'.

De forma paralela a los tres seminarios previstos, el alumnado podrá disfrutar de diferentes actividades complementarias, entre las que se encuentran un paseo nocturno en el que podrán conocer los rincones y leyendas de Alcalá la Real; una visita guiada a la fábrica de cerveza artesana Tierra de frontera; o una visita al Centro de Interpretación de la Vida en la Frontera que se encuentra en la Fortaleza de La Mota.

"Estamos en una cita que ya está plenamente consolidada y que convierte cada verano a nuestro municipio en un punto de encuentro con el conocimiento, el debate y la reflexión", ha dicho Inés Arco.

En la puesta de largo de los tres cursos que conforman este año este ciclo educativo estival, para los que se han inscrito más de un centenar de personas procedentes de toda España y de países como Países Bajos o Azerbaiyán, Inés Arco ha subrayado el papel "fundamental que la UNED desempeña en nuestra provincia desde el punto de vista social porque garantiza algo que es esencial: que cualquier persona, viva donde viva, pueda tener acceso a la educación superior".

Para Arco, esta posibilidad es "clave" porque se trata de "igualdad de oportunidades, de cohesión social y de futuro". Además de esta función cohesionadora de los territorios, estos cursos también "aportan formación de calidad y contribuyen de una manera directa a la dinamización cultural y económica del municipio".

Asimismo, ha indicado que durante las próximas dos semanas quienes visitan Alcalá la Real para asistir a los cursos, "pueden descubrir espacios únicos como la Fortaleza de la Mota, disfrutar de la excelente gastronomía y de los vinos de Alcalá Real y, sobre todo, sentir de cerca la hospitalidad de nuestra gente".

Por todo ello, Arco ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Jaén, como "principal mecenas de la UNED en nuestra provincia", con "la educación pública, con esta institución y con el desarrollo de nuestros municipios", porque apostar por la UNED "es hacerlo por el talento y por el futuro de nuestra tierra y también por el presente y el dinamismo de nuestra sociedad alcalaína".