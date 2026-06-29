Cerca de 7.000 personas participan en los talleres del programa 'Mayores en acción' de la Diputación de Jaén

Clausura del programa en Huelma. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 7.000 personas han participado en los más de 290 talleres organizados por la Diputación de Jaén en 128 poblaciones de la provincia dentro de la última edición del programa de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 'Mayores en acción'.

La vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha asistido este lunes en Huelma a la clausura de esta iniciativa, que en esta localidad ha desarrollado una veintena de talleres con la implicación de 475 personas.

Medina ha explicado que la Administración provincial impulsa desde hace años este programa en los municipios jiennenses de menos de 20.000 habitantes con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante la promoción de la autonomía personal y la prevención de situaciones de dependencia.

"Se trata de una iniciativa que ofrece un amplio abanico de actividades diseñadas para dar respuesta a las necesidades e intereses de las personas mayores", ha comentado.

Ha precisado que 'Mayores en acción' se sustenta "en tres pilares fundamentales" --el bienestar físico, el bienestar mental y el bienestar social--, sobre los que se articula una programación orientada a favorecer un envejecimiento activo y saludable.

La Diputación ha destinado más de 468.000 euros al desarrollo de esta edición, promovida a través de la red de Centros de Servicios Sociales Comunitarios. En total se han impartido más de 24.700 horas de actividades dirigidas a las personas mayores.

Ha incluido talleres para acercar las nuevas tecnologías a este colectivo, así como actividades de estimulación de la memoria, mantenimiento físico, gimnasia acuática, musicoterapia y yoga.

Además, se ha prestado especial atención al desarrollo personal y cognitivo mediante acciones orientadas a reforzar la autoestima, la inteligencia emocional, las habilidades de comunicación y otras capacidades que contribuyen a mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores.

Medina ha valorado la labor de la Diputación de Jaén con la puesta en marcha de una nueva edición de 'Mayores en acción' "con el fin de seguir impulsando estrategias en favor de nuestros mayores", al tiempo que ha recalcado la importancia de continuar desarrollando políticas de envejecimiento activo.

"Hablar de envejecimiento activo es hablar de derechos, de inclusión y de oportunidades, además de permitir el fomento de hábitos de vida saludables y favorecer la participación en la vida comunitaria y construir entornos accesibles que permitan a todas las personas desarrollar su autonomía y mejorar su bienestar", ha concluido.