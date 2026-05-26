El Consejo Provincial del Aceite de Oliva fija la propuesta de la provincia de Jaén ante la PAC post 2027

Reunión del Consejo Provincial del Aceite de Oliva - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Provincial del Aceite de Oliva ha aprobado por unanimidad una propuesta que fija una posición común de la provincia ante la nueva Política Agraria Común (PAC) post 2027 en la que está trabajando la Comisión Europea, esto es, para el periodo 2028-2034.

Dicha propuesta aboga por mantener el presupuesto que se recibe de la PAC, así como favorecer el relevo generacional y aumentar las ayudas asociadas para el olivar jiennense más vulnerable

Con este documento, "el territorio jiennense, como principal productor de aceite de oliva, busca anticiparse y plantear propuestas ante esta PAC desde este consejo, para que la voz de esta provincia y de nuestro olivar sea tenida en cuenta en Bruselas", ha señalado el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, que ha sido el encargado de presidir la reunión de este órgano.

Reyes ha remarcado la importancia de la adopción por parte de la provincia de Jaén de este posicionamiento común porque "el olivar jiennense, nuestros agricultores y agricultoras y nuestros pueblos y ciudades, nos jugamos mucho con la nueva PAC" y "lo que hemos conocido hasta ahora nos preocupa, porque sería absolutamente perjudicial para nuestra provincia".

La propuesta aprobada por el Consejo Provincial del Aceite de Oliva se sustenta en una investigación encargada, por el grupo de trabajo de la PAC de este consejo, a un equipo coordinado por el profesor Manuel Parras.

Este estudio, titulado 'La sostenibilidad de los territorios de olivar en la provincia de Jaén: propuestas de instrumentación de la PAC post 2027', aborda aspectos planteados en torno a esta Política Agraria Común, ligados a la ayudas a la renta, a los jóvenes agricultores o las ayudas agroambientales, entre otros aspectos.

Además, esta investigación cuantifica la repercusión en la provincia del contenido de la nueva normativa comunitaria, en función de tres escenarios diferentes. El primero de ellos está centrado en el que baraja la Comisión Europea para la nueva PAC, que se basa en un marco financiero más restrictivo; un segundo, que es el escenario académico, que refuerza la coherencia ambiental y territorial, así como una mejor asignación a las vulnerabilidades; y un tercero, que encaja con el posicionamiento del Consejo Provincial del Aceite de Oliva y que prioriza la equidad interna y el apoyo al olivar con más dificultades.

En concreto, la propuesta común de la provincia de Jaén ante la PAC post 2027 se sustenta en este tercer y último escenario. En la misma, se solicita principalmente que se mantenga el presupuesto que el territorio jiennense está recibiendo en la actualidad de la PAC, que se sitúa en 319 millones de euros.

"Nuestros olivareros y olivareras no pueden asumir una reducción de en torno al 20 por ciento, como se ha hablado, porque estarían en riesgo muchas de las pequeñas explotaciones de nuestra provincia, especialmente el olivar tradicional y de montaña", ha remarcado el presidente de la Diputación de Jaén.

Asimismo, otro de los asuntos fundamentales que exige esta propuesta común es que la PAC sea garantía para la solvencia agraria europea y contribuya al relevo generacional. "Ante la exclusión de jubilados como agricultores activos, vamos a proponer también una transición ordenada, que proteja al pequeño perceptor, que evite el abandono productivo y asegure ese relevo generacional", ha explicado Reyes.

Este posicionamiento de la provincia de Jaén ante la PAC incluye también propuestas sobre el aumento de las ayudas asociadas al olivar menos rentable como medida fundamental para el olivar tradicional; las ayudas a la renta, el incremento del apoyo a los jóvenes agricultores, o los ecorregímenes y la oleicultura ecológica, entre otros asuntos, además de la creación de un Observatorio Provincial sobre el sector oleícola.

Junto a este asunto, en el Consejo Provincial del Aceite de Oliva también se han abordado las propuestas elaboradas por el Grupo de Trabajo de Regadíos y Seguía de este órgano a la planificación hidrológica para el periodo 2028-2023.

Entre las mismas, que serán presentadas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se recoge la finalización de las obras e infraestructuras propuestas en los anteriores planes --como la presa de la Cerrada de la Puerta y la balsa del Cadimo--; la unificación de dotaciones por cultivo que se situaría, para todo el olivar --independientemente del territorio en el que se produzca y de su modelo productivo-- en una dotación única de 1.500 o 2.000 metros cúbicos por hectárea; o el aumento a 30 metros cúbicos de las aguas regeneradas destinadas al regadío para establecer regadíos con criterios sociales, entre otras.

En la reunión del consejo han participado también el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y la delegada territorial de Agricultura de la Junta en Jaén, Soledad Aranda, además de representantes de distintas organizaciones agrarias, entre otras entidades.