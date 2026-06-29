La Diputación de Jaén aportará 40.000 euros para contribuir a paliar los daños de los terremotos de Venezuela

JAÉN 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén aportará una ayuda de 40.000 euros a través de Cruz Roja para atender a las personas damnificadas por los terremotos de Venezuela de la pasada semana.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Administración provincial, Juan Latorre, tras participar en un minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

"Desde la Diputación de Jaén tenemos muy claro que debemos contribuir a paliar los efectos de los terremotos en Venezuela y por tanto, vamos a colaborar con Cruz Roja Española, concretamente con la delegación de Jaén, con una cifra económica de 40.000 euros", ha afirmado.

Latorre, igualmente, ha dejado clara la voluntad de la Administración provincial de "colaborar con otras entidades que lo soliciten para poder contribuir a la reconstrucción" del país sudamericano.

"La Diputación siempre ha mostrado solidaridad ante cualquier tragedia que ha habido a nivel mundial y lo seguiremos haciendo porque desde aquí podemos ayudar a mejorar la vida de los seres humanos", ha declarado.

En el minuto de silencio celebrado en la lonja de la Diputación, al que también han asistido otros miembros de la Corporación provincial en este minuto de silencio, Latorre ha expresado "la preocupación" que siente "ante una situación enormemente trágica y muy complicada para todo el país".

"Por eso, queremos mostrar nuestra solidaridad con todos los venezolanos que están sufriendo esta tragedia y nuestras condolencias con todas las familias que han perdido a un ser querido", ha asegurado el presidente de la Diputación.

El llamamiento de la FEMP para mostrar la solidaridad con Venezuela tras los devastadores seísmos se ha repetido en otros ayuntamientos de la provincia, como el de Begíjar, donde ha participado también el subdelegado del Gobierno de España de la provincia, o el de la capital.

En este caso, el alcalde, Julio Millán, acompañado por concejales de la Corporación local, ha presidido a las puertas del Ayuntamiento el minuto de silencio. En él, ha trasladado un mensaje de cercanía y afecto a las familias que han perdido a sus seres queridos, a quienes continúan buscando a personas desaparecidas y a quienes afrontan las difíciles consecuencias de una catástrofe que deja miles de víctimas y ha obligado a cientos de miles de personas a enfrentarse a una situación de enorme vulnerabilidad.

"Jaén quiere hacer llegar hoy un abrazo sincero al pueblo venezolano. Compartimos su dolor y queremos que sepan que no están solos en estos momentos tan difíciles. Este minuto de silencio representa el respeto de toda una ciudad hacia las víctimas y el compromiso con los valores de solidaridad y cooperación que siempre han caracterizado a nuestra tierra", ha dicho.

También ha tenido palabras de reconocimiento para la comunidad venezolana residente en Jaén, que vive con especial preocupación el alcance de la tragedia y mantiene un estrecho vínculo con familiares y amigos afectados por los terremotos. Al hilo, ha valorado "la rápida movilización solidaria que se está produciendo tanto en la capital y la provincia como en distintos puntos de España para colaborar con la población damnificada".