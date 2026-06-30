La Diputación de Jaén aprueba devolver a los ayuntamientos tres millones de euros del premio de cobranza de recaudación

Pleno ordinario de la Diputación de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Jaén ha aprobado la devolución de tres millones de euros a los ayuntamientos correspondientes al premio de cobranza por la gestión de la recaudación de los tributos municipales que realiza la Administración provincial.

La vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, ha detallado esta medida que ha sido uno de los principales asuntos abordados en la sesión ordinaria celebrada este martes.

En ella también se ha dado el visto bueno a una partida de 300.000 euros para extender a los municipios de la comarca de El Condado la convocatoria de ayudas a jóvenes para la adquisición de su primera vivienda, similar a la que se ha puesto en marcha en la comarca de la Sierra de Segura.

"A través de una modificación de crédito, que ya fue aprobada en el Consejo de Recaudación, acordamos la devolución de tres millones del premio de cobranza. Esto significa que vamos a devolver a los ayuntamientos el 38 por ciento de aquello que pagaron en base a ese premio del año 2025", ha explicado sobre el primer asunto.

Parra ha afirmado que la cantidad "va a depender de la cantidad de recaudación que ha producido cada ayuntamiento y también del número de impuestos que tiene delegados". Las cuantías oscilarán entre los 5.000 euros de los municipios más pequeños y los más de 400.000 euros que se devolverán a ayuntamientos como el de Andújar.

"Con esta medida, venimos así a cumplir las tres líneas que fijamos cuando se produjo el tren de borrascas, que suman 20 millones de euros. De estos, diez millones ya se entregaron en el mes de abril, con 100.000 euros a cada ayuntamiento, y en el anterior pleno acordamos otros tres millones de euros para un plan especial de empleo, que se reparte con una horquilla que va entre los 27.000 euros y los 42.000 euros", ha comentado.

La vicepresidenta ha destacado el esfuerzo que hace la Administración provincial para afrontar esta devolución de parte del premio de cobranza, porque "el servicio de recaudación que es de gran valor y de escaso precio".

"La eficacia y los buenos resultados que consigue no se corresponden con el precio que pagan los ayuntamientos, hasta el punto de que hemos tenido que inyectar de la Diputación 1,5 millones de euros para hacer esta devolución", ha manifestado.

AYUDAS PARA VIVIENDA EN EL CONDADO

Otro punto aprobado en el pleno ha sido el relativo a la partida de 300.000 euros para extender a la comarca de El Condado las ayudas para jóvenes menores de 35 años destinadas a la compra de una vivienda. Parra ha detallad que ya se han concedido 55 ayudas correspondientes "al proyecto piloto" impulado a través del Centro de Innovación Territorial, vinculado con aquellos municipios que estaban en declive demográfico.

"Ayudas en los 13 municipios de la comarca de Segura para que los jóvenes adquieran una vivienda en su municipio que sea su primera residencia y al mismo tiempo, también favorecemos esa fijación de la población al territorio", ha dicho.

Con estos resultados y dado que el Centro de Innovación Territorial ha extendido su campo de acción a El Condado, se van "a convocar estas ayudas para que, de aquí a final de año, se puedan conceder a los jóvenes de los ocho municipios de esta comarca de la provincia de Jaén".

De otro lado, en esta sesión se ha abordado la aportación de la Diputación a los planes EDIL cofinanciados con los fondos europeos Feder. En concreto, financiará con más de 300.000 euros un proyecto de digitalización y pondrá a disposición un equipo conformado por 26 personas que van a trabajar en estos programas entre tres y cuatro años.

"Además, puesto que los ayuntamientos tienen que aportar el 15 por ciento de los proyectos que van a desarrollar en sus municipios, vamos a favorecer que puedan pedir préstamo a la Diputación, ampliando el Fondo de Cooperación con préstamos a interés cero en 1,6 millones. De este modo, ponemos a disposición de los ayuntamientos 3,1 millones de euros para pedir préstamos", ha subrayado.

Por último, en este pleno --en la que ha presentado su renuncia al acta de diputada provincial María Jesús Arrabal-, se ha aprobado un convenio con la Cofradía Gastronómica El Dornillo por un importe de 10.000 euros, y se ha leído la declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo Lgtbi "para defender los derechos y contra el odio hacia las personas" de este colectivo.