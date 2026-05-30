La Diputación de Jaén organiza una jornada para usuarios del servicio de ayuda a domicilio con 200 personas

Más de 200 personas se han dado cita en Fuerte del Rey (Jaén) en una jornada dirigida a personas a las que se presta el servicio de ayuda a domicilio a través del Centro de Servicios Sociales Comunitarios que la Diputación. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 30 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas se han dado cita en Fuerte del Rey (Jaén) en una jornada dirigida a personas a las que se presta el servicio de ayuda a domicilio a través del Centro de Servicios Sociales Comunitarios que la Diputación tiene ubicado en Torredelcampo, desde el que se atiende tanto a estas dos localidades como a Jamilena, Higuera de Calatrava y Santiago de Calatrava.

La vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina -que ha participado en esta jornada junto a la alcaldesa de esta localidad, Francisca Peinado, el alcalde de Torredelcampo, Javier Chica, y el delegado de Clece en Jaén, Federico Díaz, entre otras autoridades- han remarcado la importancia de este servicio de ayuda a domicilio que permite atender, sólo desde Centro de Servicios Sociales de Torredelcampo, a más de 1.400 personas en la actualidad, según ha recogido la institución provincial en una nota.

"Tengo que decir que este programa tiene fundamentalmente como finalidad la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, de las personas dependientes y también la promoción de la autonomía precisamente de estas personas, sobre todo para facilitarles que si no quieren salir de su domicilio, pero que sin embargo necesitan ayuda, puedan hacerlo", ha afirmado Francisca Medina.

"Se trata de un servicio clave para las personas mayores o dependientes y también para sus familias", ha apostillado Medina, quien ha puesto el énfasis en que "gracias a este programa tienen la tranquilidad de que su familiar, de que su padre, su madre o una persona con discapacidad, esté bien atendido por profesionales que se dedican en cuerpo y alma precisamente a atender a nuestros mayores o a nuestras personas dependientes".

En esta línea, la vicepresidenta segunda ha agradecido también y poner en valor el trabajo que realizan tantas y tantas auxiliares del servicio de ayuda a domicilio, que insisto, es un servicio fundamental en nuestra provincia" porque, además, también supone una importante fuente de generación de empleo en el mundo rural y por eso actúa como ese pegamento al territorio, al tener un trabajo", puntualiza Francisca Medina antes de precisar que de esta labor, que se desarrolla en esta zona de la provincia a través de la empresa Atende -filial de Clece-, se encargan cerca de 380 auxiliares domiciliarias.

Estas profesionales "son clave en la atención a estas personas, a las que además de apoyo y cuidado, les aportan compañía, llegando a ser, en muchos casos, como miembros de la propia familia", ha apuntado.

Tanto personas usuarias de este servicio como profesionales, familiares y trabajadores sociales han estado presentes en "esta jornada de convivencia muy entrañable", según resalta Medina, que ha incluido distintas actividades, como un taller de cuidado y de bienestar emocional.

Además, se ha hecho entrega de distintos reconocimientos y los asistentes han podido disfrutar de actuaciones que han corrido a cargo del cantante Paco Sigal, de Jamilena, y de la Asociación Torredelcampo Baila, además de degustar dulces típicos elaborados por la Asociación de Amas de Casa de Fuerte del Rey.