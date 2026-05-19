La Diputación de Jaén promociona en Madrid la oferta cultural y musical de la estrategia 'Jaén en Julio'

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, en la presentación de la estrategia 'Jaén en Julio'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha arrancado este martes en Madrid la promoción de la estrategia 'Jaén en Julio' 2026, que este año aglutina a los festivales 'BluesCazorla', 'Un mar de canciones', 'Etnosur', 'Vértigo Estival' e 'ImaginaFunk'. El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha presentado en el Café Berlín de la capital de España esta iniciativa "que hace de Jaén un destino turístico cada vez más sostenible y sorprendente a través de nuestros festivales más icónicos".

Lozano, que se ha referido al crecimiento que está experimentando el sector turístico en la provincia de Jaén, ha expuesto a agencias de viajes y medios de comunicación presentes en este acto que "con 'Jaén en Julio' mostraros una cara diferente de Jaén, mediante unas citas musicales que vienen a resaltar la belleza de Jaén y animan a explorar nuevas experiencias en nuestro destino".

"Apenas tres horas separan Jaén de Madrid, un trayecto relativamente corto por autovía, ideal para pensar el próximo mes de julio en Jaén como destino de fin de semana en torno a estos festivales", ha propuesto el diputado provincial.

Asimismo, el responsable del área turística de la Diputación ha puesto de relieve la consolidación de esta acción promocional 'Jaén en julio', que la Administración provincial puso en marcha en 2004. "Así lo demuestran las más de 70.000 personas que han asistido a estos festivales y que contribuyen a desestacionalizar el turismo en la provincia de Jaén", ha recordado Lozano.

En este contexto, ha aprovechado para felicitar a los directores y a los ayuntamientos de Cazorla, Torreperogil, Alcalá la Real, Martos y Pozo Alcón "por su apuesta por la música, la cultura y por estos festivales que marcan una imagen creativa y singular de nuestra provincia".

'Jaén en Julio' 2026 dará comienzo con 'BluesCazorla', que se desarrollará del 2 al 4 de julio en el municipio cazorleño, para continuar del 9 al 11 de julio en Torreperogil con 'Un mar de canciones'. La tercera cita de esta acción promocional será 'Etnosur', que regresa este año a 'Jaén en Julio' y que tendrá lugar del 16 al 19 de julio.

'Vértigo Estival', que se llevará a cabo los días 24 y 25 de julio en Martos e 'Imagina Funk', que se celebrará el 31 de julio y el 1 de agosto en Pozo Alcón, completan un calendario de festivales que sumarán más de 300 artistas nacionales e internacionales.

"Sin duda, ofrecemos un atractivo más que complementa la rica oferta de naturaleza, patrimonio y gastronomía de la provincia de Jaén, y que son un buen argumento para hacer una escapada y conocer una de las provincias más bonitas y más desconocidas de España", ha comentado Lozano.

En el acto que se ha desarrollado este martes en Madrid y al que han asistido los alcaldes de Pozo Alcón, Iván Raúl Cruz; de Cazorla, José Luis Olivares; y de Torreperogil, José Ruiz; así como el concejal de Cultura y Turismo de Alcalá la Real, José Manuel Marchal; y los directores de los distintos festivales; ha actuado en directo del grupo linarense Atomic Lemons.

Los medios de comunicación, agencias de viajes y el resto del público que se ha dado cita en el Café Berlín también han degustado los aceites de oliva virgen extra englobados este año en el distintivo de calidad 'Jaén Selección' --Oro Bailén, Campos de Biatia, Jabalcuz Gran Selección, Oro de Cánava, Tierras de Canena, Aceites Sierra Santo Tomé, y los dos ecológicos, Balcón del Guadalquivir y Puerta de Las Villas-- así como productos con el sello de calidad Degusta Jaén.