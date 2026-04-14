La Diputación de Jaén sitúa a Picualia como "ejemplo" en calidad en el aceite de oliva, comercialización y oleoturismo

Recepción a responsables de la cooperativa Virgen de Zocueca tras obtener Picualia el Premio de España al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de esta campaña. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha situado a la Cooperativa Agrícola Virgen de Zocueca, de Bailén, como "ejemplo" en temas la calidad del aceite de oliva, la comercialización o el oleoturismo.

Así lo ha indicado este martes en la recepción a responsables de la citada entidad, AOVE Picualia ha obtenido el Premio Especial Alimentos de España al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de esta campaña, que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En concreto, han participado en este encuentro el presidente de la cooperativa, Gabriel Alonso; su asesor técnico, Juan Antonio Parrilla, además de Antonio José Gómez y Emilio Artero.

"La concesión de este prestigioso galardón a Picualia es un orgullo para esta cooperativa de Bailén, pero también para toda la provincia, y un reconocimiento a los agricultores y agricultoras, a los olivicultores y olivicultoras de nuestra tierra que han hecho esa apuesta importante por la calidad", ha afirmado Reyes.

En esta línea, ha subrayado en el liderazgo de la provincia en el sector oleícola, donde los jiennenses son los principales productores del mundo, no solo en cantidad, sino "también los principales productores de aceite de oliva de calidad".

Al hilo, ha señalado que "Picualia ha aportado mucho para que hoy sean muchas las cooperativas que se suman apostando por la calidad". "En los Jaén Selección lo vemos todos los años, el incremento de cooperativas, pero hubo que dar ese primer paso y Picualia estuvo ahí", ha apostillado.

El presidente de la Diputación ha remarcado, además, que esta entidad es "un ejemplo en comercialización, en oleoturismo y también a la hora de incorporar la gastronomía y un restaurante a las mismas instalaciones de la cooperativa".

Por todo ello, ha felicitado a su presidente y a su junta directiva, al maestro de fábrica, "responsable de que salga ese aceite de calidad", y al equipo técnico de la Gerencia, que está "consiguiendo algo que estaría muy bien que dentro de 25 años hicieran todas las cooperativas de Jaén: vender el mismo aceite envasado que a día de hoy está comercializando Picualia de Bailén".

FILOSOFÍA COMPARTIDA

De su lado, el asesor técnico de Picualia ha declarado que este encuentro en la Diputación "es un auténtico orgullo y un privilegio, que refrenda tantos años de trabajo y una filosofía que es compartida por los socios, por los trabajadores y, en definitiva, por todas las personas que integran la cooperativa".

"Cuando comenzamos con esta andadura, teníamos claro que nuestra filosofía de trabajo iba muy enfocada hacia la calidad y hacia una palabra clave, la excelencia que representan premios tan prestigiosos como el de Alimentos de España", ha asegurado.

En este sentido, Parrilla ha valorado que es "el segundo año consecutivo" que consiguen este galardón, en este caso como frutado verde amargo y también el Premio Especial al Mejor Aceite de España. Unos reconocimiento que son "resultado de un trabajo conjunto".

Una labor que también ha llevado a Picualia a "diseñar otras estrategias, como la diferenciación, el oleoturismo o la apuesta por la gastronomía". "Somos la primera cooperativa de España con un restaurante, además reconocido por la Guía Michelin, y tenemos experiencia en un oleoturismo de una calidad muy alta que hace que el consumidor se acerque a conocer cómo lo hacemos y sobre todo cómo conseguimos estos premios", ha dicho.

Por último, el asesor técnico ha destacado el hecho de que Picualia es "el primer aceite de la IGP Aceite de Jaén reconocido con el premio al Mejor Aceite de España". Al respecto, ha expresado el "orgullo" que implica "pertenecer a esta indicación geográfica protegida, que es una manera también de defender a la provincia de Jaén".

"Todo esto nos ha convertido en una empresa tractora y hacemos que el resto de cooperativas se inspiren en nosotros. Es un auténtico orgullo y es lo que buscamos y lo que queremos", ha concluido Parrilla.