Diputación de Jaén se suma a 'La Noche en Blanco' con la apertura de sus principales edificios y actividades culturales

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, en la celebración de 'La Noche en Blanco'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén se ha sumado a la celebración de 'La Noche en Blanco' con la apertura de cuatro de sus principales edificios en el casco histórico de la capital jiennense --Palacio Provincial, Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, Antiguo Hospital de San Juan de Dios de Jaén e Iglesia de Santo Domingo--, así como con la realización de distintas actividades culturales en los mismos.

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha participado en el acto con el que ha arrancado en la lonja del Teatro Infanta Leonor esta 'Noche en Blanco', que incluirá la celebración de más de 80 iniciativas culturales gratuitas por el casco histórico jiennense, que abarcan desde las artes escénicas, hasta la creación artística, la música, la literatura, las exposiciones o las visitas guiadas, entre muchas otras propuestas, Según ha detallado la institución provincial en una nota.

De nuevo, "esta noche especial, que promueve la Universidad de Jaén, vuelve a poner en valor el papel que la capital juega a nivel cultural", ha destacado Colomo, que asimismo ha incidido en el "gran potencial artístico y patrimonial de esta ciudad, así como en el compromiso de los ciudadanos y ciudadanas de Jaén y de la provincia con la cultura y el arte jiennense".

Bajo el título 'Ecos de poder y fe: los palacios almohades y la iglesia del convento de Santo Domingo' se incorpora como novedad en esta nueva edición de la 'Noche en Blanco', "dos visitas guiadas a este espacio cultural que van a permitir conocer de primera mano las capas de historia del importante patrimonio que se está recuperando en este edificio", ha señalado la responsable cultural de la Administración provincial.

El Palacio Provincial, el Centro Cultural Baños Árabes y el Antiguo Hospital de San Juan de Dios de Jaén abren en horario especial --de 20,00 horas a 1,00 horas--. En el primero de estos espacios, además de la apertura del claustro, el patio y la exposición '25 aniversario de Edad Dorada Mensajeros de la Paz Andalucía', se proyectará en la lonja del mismo la película documental 'Decían que en Jaén no había de ná, a partir de las 21.30 horas.

En el caso del Antiguo Hospital de San Juan de Dios se celebrará una jornada de puertas abiertas, en la que el público asistente podrá visitar la capilla, patio central y la exposición fotográfica 'Escenarios de Jaén 1940-2025'.

Con respecto al Centro Cultural Baños Árabes, los visitantes podrán conocer sus distintos espacios museísticos, los Baños Árabes del siglo XI, así como el Museo Internacional de Arte Naïf y el Museo de Artes y Costumbres Populares. De igual forma, podrán contemplar varias exposiciones como la enmarcada dentro del Certamen de Artes Plásticas 'La Rural'; 'El pliegue habitado', de Lourdes Carreras, o la muestra fotográfica de Paul Senn. El patio central del Palacio de Villardompardo será escenario de las actuaciones en directo de Luisa Arenas y Antonio Hernando, así como de un recital de poesía vinculada a la obra de Miguel Hernández.

Por otra parte, el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén acogerá la celebración de distintos talleres infantiles dedicados al arte contemporáneo y vinculados al certamen 'La Rural'; además de una visita guiada al Museo de Artes y Costumbres sobre la mujer rural y un taller sobre el yute y técnicas tradicionales impartido por Lourdes Carreras.