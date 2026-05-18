PSOE-A reivindica la pérdida de mayoría absoluta de Moreno el 17M y descarta abstenerse para evitar que pacte con Vox

El secretario de Comunicación y director de campaña del PSOE-A, Fernando López Gil, a su llegada a la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional (CER) para analizar los resultados del 17M. A 18 de mayo de 2026 en Sevilla (And - María José López - Europa Press

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha reivindicado este lunes que ha cumplido el "objetivo" que se había marcado ante las elecciones andaluzas de este pasado domingo, 17 de mayo, de lograr que el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya perdido la mayoría absoluta que conquistó en junio de 2022, y ha descartado abstenerse en una votación para la investidura del dirigente 'popular', para que así éste no tuviera que pactar con Vox para lograr su apoyo en esta tesitura.

Son ideas que ha trasladado el secretario de Comunicación y director de campaña del PSOE-A, Fernando López Gil, en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla tras una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional (CER) de los socialistas andaluces para analizar el resultado de los comicios de este domingo, en los que el partido ha concurrido con su secretaria general, María Jesús Montero, como candidata a la Junta.

López Gil ha reiterado que los socialistas andaluces "no están contentos" con los resultados, porque han perdido dos escaños respecto a los 30 conseguidos en 2022, que hasta este domingo era la cifra más baja de representantes en el Parlamento andaluz lograda por el PSOE-A, si bien ha defendido que el partido ha obtenido "en términos objetivos" más votos que hace cuatro años --59.388 más tras subir la participación en 8,7 puntos--, así como ha logrado el "objetivo" de que Moreno perdiese su mayoría absoluta.

En esa línea, ha indicado que "el objetivo principal que tenía el PSOE-A" para estos comicios "era la movilización del electorado", y para ello pusieron "el foco en el tema que más preocupaba a la ciudadanía", tras lo que ha valorado que el "aumento de la participación del electorado" registrado en estas elecciones es "lo que ha permitido conseguir el primer logro" y "objetivo que se marcaba" el PSOE-A, que era "quitarle la mayoría absoluta" al PP-A, por lo que "ese objetivo podemos decir que se ha conseguido", según ha celebrado.

De igual modo, a la pregunta de si el PSOE-A se podría abstener para favorecer una investidura de Juanma Moreno sin necesidad de pactar con Vox, ha respondido que "no existe ninguna posibilidad que el Partido Socialista se abstenga para que gobierne un partido que se ha dedicado a destrozar la sanidad pública, y que tiene entre su eje prioritario de acción del Gobierno el desmantelamiento de todo lo público, no solamente de la sanidad", ha aseverado en alusión al PP-A.

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