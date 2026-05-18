El Parlamento andaluz vuelve a tener mayoría femenina en una legislatura que tendrá 55 "caras nuevas"

Archivo - Salón de Plenos del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía contará en su XII Legislatura con 55 mujeres parlamentarias de 109 escaños, una mayoría femenina que no se repetía en sesión constitutiva desde las elecciones autonómicas de 2015. Asimismo, la cámara andaluza tendrá 55 "caras nuevas" fruto de los resultados de los comicios del 17 de mayo.

El PSOE y Adelante Andalucía, con 15 y cinco respectivamente, son los grupos que tienen más mujeres que hombres en sus grupos parlamentarios. El resto de partidos cuenta con 26 en el caso del PP, 7 en Vox y dos en Por Andalucía.

Por otro lado, el PP es el partido que más diputados va a "estrenar" en la próxima legislatura, un total de 22, especialmente en la provincia de Málaga donde ocho de los nueve diputados de la formación son "nuevos". Entre ellos se encuentran los consejeros en funciones Carolina España, Rocío Blanco y Arturo Bernal.

También se sentarán en la cámara andaluza los consejeros en funciones Antonio Sanz (Cádiz), Jorge Paradela (Sevilla), Ramón Fernández-Pacheco y María del Carmen Castillo (Almería), José Antonio Nieto (Córdoba) y Rocío Díaz (Granada).

El PSOE-A incorpora 17 "caras nuevas" entre ellas la secretaria general y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero. También entran el presidente de la Diputación de Jaén y exsecretario general de los socialistas jiennenses, Paco Reyes, y la alcaldesa del municipio cordobés de Fuente Obejuna, Silvia Mellado.

Los secretarios de organización del PSOE en Almería y Cádiz, José Nicolás Ayala y Juan María Cornejo, también consiguen asientos tras estrenarse como cabezas de listas en sus respectivas provincias.

Vox renueva a seis diputados de la formación entre ellos destaca el estreno de las dos cabeza de listas por Córdoba y Granada, Paula Badanelli y Beatriz Sánchez Agustino.

Adelante Andalucía ha sumado seis nuevos diputados consiguiendo mantener los dos nombres que hasta entonces tenía en el Parlamento andaluz. El candidato a la Presidencia de la Junta y número uno por Cádiz, José Ignacio García, y la número uno por Sevilla, Begoña Iza, han revalidado su asiento.

Por Andalucía ha logrado mantener sus cinco parlamentarios de los cuales cuatro no estaban en la anterior legislatura, solo repite Esperanza Gómez, que pasa de ser diputada por Sevilla a serlo por Cádiz, provincia de la que ha sido cabeza de lista.

MÁLAGA LA PROVINCIA QUE MÁS RENUEVA

En cuanto a las provincias, Almería renueva la mitad de sus representantes, seis de doce, de los cuales tres son del PSOE que cambia por completo de diputados en esta zona. Por su parte, repiten nombres como Pablo Venzal en el PP y dos de los diputados de Vox, Rodrigo Alonso y Juan José Bosquet.

En Cádiz, los dos candidatos a la Presidencia que se presentaban por la provincia, Manuel Gavira (Vox) y José Ignacio García (Adelante Andalucía), han conseguido asiento. Esperanza Gómez vuelve a Parlamento tras haber sido diputada por Sevilla en la anterior legislatura y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, consigue el escaño.

En Córdoba, el PSOE renueva sus tres diputados encabezados por Silvia Medallo. También cambian los nombres de los parlamentarios electos de Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, que cuentan con un asiento cada uno en esta provincia. El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, revalida su escaño tras encabezar la candidatura provincial.

En Granada, se estrena la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, como cabeza de lista provincial. En esta línea, Vox también tiene "número uno" nueva por la provincia y Por Andalucía cambia de nombre con la incorporación de Rafael Sánchez Rufo. El PSOE por su parte mantiene a dos de sus tres diputados, sumándose el exalcalde de Granada, Francisco Cuenca.

La provincia onubenses es una de las que más nombres repite, ocho de 11, entre ellos la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López por el PP, así como María Márquez por el PSOE y Rafael Segovia por Vox. Además se estrena María del Carmen García por Adelante Andalucía.

En Jaén, también se mantiene la mayoría de los diputados de la anterior legislatura, siete de once. Entre ellos, revalida su asiento la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente en funciones, Catalina García. El cambio más destacado es la presencia del presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que ha conseguido escaño por el PSOE junto a Ángeles Férriz, que seguirá en la Cámara.

Málaga es la provincia que más ha renovado sus parlamentarios con trece nuevas incorporaciones, especialmente por parte del PP-A con ocho. También se estrenan Ernesto Alba, de Por Andalucía, y Luis Rodrigo Serrano, por Adelante Andalucía. En cambio, revalida su escaño el cabeza de lista socialista, José Aurelio Aguilar.

En Sevilla también ha habido una importante renovación con once nuevos nombres. Entre ellos destacan los cabezas de lista por el PSOE y Por Andalucía, María Jesús Montero y Antonio Maíllo. El PP y Vox revalidan sus números uno, la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, y Javier Cortés, así como Adelante Andalucía que mantiene a Begoña Iza. También revalidan en la cámara parlamantarios como Rafael Recio y Verónica Pérez por el PSOE.



