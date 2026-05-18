Adelante Andalucía obstiene votos en todos los municipios de Málaga, menos en Pujerra, y se coloca tercera fuerza en dos

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, con el candidato por Málaga, Luis Rodrigo, en el acto de apertura de campaña a nivel andaluz en Málaga.- Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha entrado en la provincia de Málaga como cuarta fuerza, con votos en 102 de los 103 municipios, solo ha faltado Pujerra, según los datos provisionales de las elecciones andaluzas de este pasado domingo. Además, ha superado a Por Andalucía en 63 localidades y en Alpandeire y en Cartajima se sitúa como tercera formación.

Así, según consta en los datos provisionales de los comicios, consultados por Europa Press, Adelante Andalucía ha logrado 69.881 votos --un 9,33% del total-- en la provincia malagueña, sobre todo en la capital, con 31.300 apoyos en todos los distritos.

Tras la capital, los municipios donde Adelante obtuvo mayor número de votos fueron --por orden descendiente-- Marbella, Mijas, Vélez-Málaga, Benalmádena, Torremolinos, Estepona, Alhaurín de la Torre y Fuengirola.

Donde menos apoyos han recibido ha sido, además de Pujerra donde ha obtenido cero votos, en Salares (2); en Benadalid y Júzcar (4); en Atajate y Cartajima (6); en Faraján y Parauta (8) y en Árchez (9), según los resultados.

Adelante Andalucía se ha convertido en cuarta fuerza, tras PP, PSOE y Vox, superando a la coalición de izquierda de Por Andalucía en 63 municipios. Pero también es tercera formación en dos pueblos, en concreto en Cartajima y Alpandeire, en los que ha quedado por detrás únicamente de 'populares' y socialistas.

Desde la formación han destacado en una nota que Adelante Andalucía el avance en la provincia de Málaga, sobre todo el hecho de haber arrebatado al PP un escaño y consideran que este resultado supone "un motivo para celebrar", aunque no lo vean como una meta cumplida. "No podemos dejarnos llevar por este pequeño éxito. Nuestro objetivo a largo plazo sigue siendo echar a las derechas del Gobierno de la Junta de Andalucía", ha señalado Rodrigo.

La formación andalucista entiende que los resultados obtenidos son consecuencia directa de "un trabajo continuado durante años, basado en la presencia constante en los barrios y municipios de la provincia"; punto en el que Rodrigo ha reafirmado "el compromiso" de Adelante de "seguir luchando y trabajando para consolidar una alternativa política cercana a la ciudadanía".