Diputación respalda iniciativas de dinamización del comercio y la industria de Baeza (Jaén)

Presentación de 'Lo que hace que Baeza siga sonando' - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Baezana de Industria, Servicios y Comercios (Abisc) para el desarrollo de iniciativas dirigidas a la dinamización del comercio y la industria de la ciudad de Baeza.

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha presentado este acuerdo y una de las actividades enmarcadas en esta línea de cooperación, el largometraje titulado 'Lo que hace que Baeza siga sonando', que ha realizado Pope Cabrera.

Este convenio, para el que la Administración provincial aporta 18.000 euros, permitirá la realización de actividades por parte de Abisc para "promocionar y poner en valor y destacar todo lo que tiene que ver con el comercio y la industria de esta maravillosa ciudad", ha señalado Luis Miguel Carmona, que ha suscrito este acuerdo junto al presidente de esta asociación, Juan Pedro Checa.

Este convenio es el sexto que la Administración provincial suscribe de forma anual con esta entidad, una cooperación que ha permitido en ejercicios anteriores la ejecución de campañas de promoción y dinamización del comercio baezano, así como la mejora de la formación de los empresarios locales, entre otras líneas de acción.

Una de las actividades patrocinadas por la Diputación a través del convenio suscrito este año es el filme que se ha dado a conocer este lunes y que lleva por título 'Lo que hace que Baeza siga sonando', dedicado a las personas que impulsan la actividad económica, social y cultural de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.

"Se trata de una iniciativa muy acertada donde se ponen en valor todas y cada una de las ideas de las personas que levantan la persiana diariamente, aquí, en esta ciudad", ha apuntado Carmona.

En esta misma línea, el presidente de Abisc ha destacado que, haciendo alusión a su título, este filme persigue contribuir a que "Baeza siga sonando, esto es, a que siga sonando su comercio, a que sigan sonando las persianas de los establecimientos y, en definitiva, a que siga sonando su centro comercial abierto".

A través de este largometraje, "en el que hemos condensando lo nuevo, lo antiguo y lo moderno", ha apuntado Checa, se busca "que la gente visualice lo que es el comercio local y poner en valor el trabajo aquellos empresarios que día a día suben su persiana y se buscan la vida en nuestra ciudad" con el objetivo de que este sector "siga aumentando y creciendo".