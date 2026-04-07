Los 'Pianos en la calle' anuncian el inicio del 67º Concurso Internacional de Piano Premio Jaén

Recital incluido en el programa 'Pianos en la calle'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Pianos en la calle', que promueve la Diputación de Jaén como preludio de 67º Concurso Internacional de Piano Premio Jaén, se celebra estos martes y miércoles.

La vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, ha asistido al primero de los recitales, celebrado en la entrada del Palacio Provincial.

Los conciertos, que seguirán este miércoles en el Centro Cultural Baños Árabes, tienen una duración de en torno a una hora. Son ofrecidos cada día por una docena de estudiantes de los conservatorios superior y profesional de música de Jaén.

Parra ha explicado que estos recitales son el preámbulo a un concurso internacional de piano previsto del 9 al 18 de abril. El certamen va a conceder numerosos galardones que suman 70.000 euros, entre los que destaca el primer premio, dotado con 20.000 euros y medalla de oro.

"Estamos en esos días preparatorios donde la música sale a la calle y donde damos prestigio y renombre a este gran premio", ha afirmado. En esta línea, ha recordado que 165 pianistas se han inscrito en esta edición, y tras la selección que marcan las bases, serán "60 participantes, que proceden de 17 países y de cuatro continentes".

Por todo ello, la vicepresidenta tercera de la Diputación ha aludido a "una primavera llena de música" y que de nuevo "recuerda que Jaén brilla también a nivel internacional en el ámbito musical".