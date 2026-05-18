El Premio Emprende e Innova volverá a reconocer iniciativas y empresas sostenibles e innovadoras en la provincia de Jaén

Imagen del 27º Premio Emprende e Innova en Desarrollo Sostenible. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén volverá a reconocer iniciativas emprendedoras y empresas que destacan por su apuesta por la innovación, la promoción económica y social de la provincia, así como por la sostenibilidad, a través del Premio Emprende e Innova en Desarrollo Sostenible.

Este certamen, que alcanza su vigésimo séptima edición y repartirá 18.000 euros en premios, tiene entre sus objetivos "apoyar a aquellas personas que decidan emprender y poner en marcha proyectos viables e innovadores que favorezcan empleo estable".

Del mismo modo, pretende "reconocer el trabajo de empresas de esta provincia que se han ido adaptando a las demandas del mercado e innovando a lo largo de los años y que son referentes de nuestro tejido empresarial", según ha explicado este lunes en una nota el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona.

El próximo 26 de mayo finalizará el plazo de presentación de candidaturas a este concurso, en el que se han establecido de nuevo cinco categorías. La primera está dirigida a premiar proyectos innovadores por parte de personas físicas o empresas que se hayan impulsado con posterioridad al 31 de diciembre de 2021.

La segunda está destinada a empresas innovadoras que formen parte de la estrategia 'Jaén por industria', que promueve la Diputación, mientras que la tercera modalidad busca reconocer la labor de mujeres en empresas de la provincia cuyo capital pertenezca en su mayoría a mujeres, o bien, cuya plantilla esté integrada mayoritariamente por mujeres.

La cuarta categoría, denominada Empresa Joven, premiará la labor de las personas jóvenes, menores de 35 años, en empresas jiennenses cuyo capital pertenezca en su mayoría a estos jóvenes o que los mismos conformen la mayor cantidad de trabajadores de su plantilla.

Junto a estas cuatro categorías --dotadas cada una con 4.000 euros y trofeo-- este certamen establece una quinta modalidad, denominada Trayectoria Empresarial, que consta de 2.000 euros y trofeo.

"Pretende reconocer a aquellas empresas que posean un centro de trabajo en la provincia de Jaén y que hayan destacado por la innovación, tanto en su producto como en el proceso productivo, así como en la gestión y comercialización del mismo, además de contribuir al desarrollo de la provincia", ha dicho Carmona sobre esta última categoría.

Las candidaturas deben ser presentadas a través de la página web https://emprende-innova.dipujaen.es/convocatoria2026/ por las entidades que forman parte del jurado de este certamen.

Son el Consejo Económico y Social de la provincia, las cámaras de comercio de Linares y Andújar, la Confederación Empresarios de Jaén, la Asociación Jiennenses de Jóvenes Empresarios, Cruz Roja Española en Jaén, la Federación Andaluza de Empresas de Cooperativas de Trabajo Asociado (Faecta) y la Unión de Asociaciones de Mujeres Empresarias y Profesionales de la provincia de Jaén. No obstante, para la categoría de Trayectoria Empresarial se valorarán solo las candidaturas presentadas por el CES provincial.

Entre los proyectos y empresas que concurran a esta edición, el jurado valorará especialmente para la concesión de los distintos galardones la originalidad del proyecto, su viabilidad global y la innovación en desarrollo de nuevas técnicas de fabricación y venta.

También se tendrá en cuenta su contribución al desarrollo sostenible, el empleo generado, además de acciones de igualdad de oportunidades llevadas a cabo en materia de recursos humanos. Otros criterios serán la apuesta por la economía circular, la transformación digital o la diversidad e inclusión social.

Las empresas Mechaup SL, de Martos; Flexia Films, de Alcalá la Real, Apisierra de Pozo Alcón; Yusapi, de Jaén, y Monva, de Mancha Real fueron las galardonas en la anterior edición del Premio Emprende e Innova en Desarrollo Sostenible.